"C'est pareil que avec Kevin" : Romelu Lukaku heureux du retour de l'un de ses coéquipiers

Un milieu de terrain inédit avec Nicolas Raskin, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne était au rendez-vous dimanche. Pour beaucoup, c'était une surprise que cela fonctionne aussi bien, mais pas pour Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku peine à être servi par ses coéquipiers ces derniers temps. Kevin De Bruyne y parvient malgré tout, mais Big Rom reçoit parfois peu de ballons.

Hans Vanaken, lui, a cette capacité à délivrer des passes parfaites. "Je sais qu’il faut lui donner le ballon pour qu’il garde son défenseur dans son dos. Après, c’est impossible de l’arrêter", confie-t-il.

Romelu Lukaku ajoute : "Je savais que ce ballon allait arriver parfaitement. Quand c’est le cas, c’est gagné, il suffit de rester concentré. J’ai cette connexion avec Hans quand il envoie une passe en profondeur. C’est pareil que avec Kevin", dit-il en le louant.

"Nous connaissons les qualités de chacun. Ils savent ce que je peux faire, et moi aussi. Je suis content qu’Hans soit de retour. Je sais qu’il peut délivrer une passe en une touche. Et ils savent que si je fais le bon mouvement, je recevrai le ballon", précise-t-il.

Domenico Tedesco n’a plus appelé Vanaken, mais Rudi Garcia l’a immédiatement réintégré. Il a cette assurance en possession de balle que peu de joueurs possèdent. "Nous sommes tous décisifs dans nos clubs", conclut Lukaku. "Et ici, on continue simplement."