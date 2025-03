De Bruyne et Vanaken sont compatibles, mais pourquoi ne s'en rendre compte que maintenant ? "Il correspond mieux qu'Onana et Tielemans"

Vous ne pouviez pas le manquer, dimanche : Hans Vanaken dans un rôle derrière Kevin De Bruyne, ça fonctionne. Surtout contre une équipe qui joue bas. Mais pourquoi les anciens sélectionneurs n'ont-ils pas essayé ou remarqué ça plus tôt ? Une histoire de différence de vision.

Vanaken et les Diables Rouges, c'est une histoire de lutte et de patience. Si le meneur de jeu du Club de Bruges était né dix ans plus tôt, il aurait eu plus de 100 sélections internationales. C'est certain. Cependant, Vanaken est tombé dans la génération dorée où le milieu de terrain était figé depuis des années.

Une concurrence extraordinaire

Ainsi, il n'était pas présent à la Coupe du Monde 2018 alors que Dembélé, Witsel, Fellaini et De Bruyne étaient à leur apogée. À l'Euro 2020, il a joué exactement une minute et n'a même pas quitté le banc au Qatar. En tout, Vanaken avait joué huit bribes de match aux côtés de "KDB" avant jeudi.

Trois fois en tant que remplaçant, deux fois où il a été remplacé à la pause. Cela montre clairement que Martinez et Tedesco n'étaient pas de fervents supporters du triple Soulier d'Or. Pourtant, Vanaken a toujours été excellent en Belgique. Et on aurait pu deviner qu'il s'entendrait bien avec De Bruyne.

De Bruyne peut jouer plus haut

Avec tout le respect pour Orel Mangala, Amadou Onana et Youri Tielemans, Vanaken possède des qualités qui correspondent davantage aux besoins de De Bruyne. Vanaken est très solide techniquement, a une bonne passe vers l'avant, peut également prendre des initiatives et doit également parcourir beaucoup de "kilomètres sales" à Bruges.

Vanaken n'est pas le plus rapide, mais il est l'un des plus malins en termes de positionnement. Cela permet à De Bruyne de jouer plus haut sans avoir à revenir constamment pour exercer une pression. Avant jeudi, ils avaient joué 398 minutes ensemble chez les Diables, réparties sur sept (!) années.

Selon les adversaires, il pourrait jouer un rôle crucial

C'est bien trop peu pour se faire une idée précise. Après le match de dimanche, à la fois KDB et Lukaku ont fait l'éloge de Vanaken. Big Rom a même plaidé pour avoir Vanaken plus souvent sur le terrain. Cela rendrait l'équipe nationale plus imprévisible avec deux milieux capables de faire une passe décisive.

Et nous n'avons même pas parlé de sa capacité à s'infiltrer. Vanaken excelle dans ce domaine et peut donc surgir pour marquer un but. Toutes ces conclusions sont également celles de Rudi Garcia. Selon l'adversaire, il aura beaucoup plus d'opportunités sous la direction du Français. En fait, sa carrière en équipe nationale a vraiment commencé à ses 32 ans...