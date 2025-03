"J'ai décidé il y a longtemps d'arrêter après cette saison" : les dessous de la tournée d'adieu de Jan Vertonghen

Jan Vertonghen s'est présenté face à la presse pour expliquer sa décision d'arrêter en fin de saison. Le capitaine d'Anderlecht ne pouvait plus continuer de la sorte.

"J'ai décidé il y a longtemps d'arrêter après cette saison. À l'automne, j'ai senti que mes tendons d'Achille étaient vraiment malades. J'atteins encore un certain niveau, je peux travailler pour un match précis. Mais ce n'est plus tout à fait correct", explique Jan Vertonghen, très honnête sur sa situation dans le groupe.

La décision tombée aujourd'hui n'est donc que l'officialisation d'un choix mûrement réfléchi : "Mon entourage le savait déjà. Beaucoup de mes coéquipiers aussi. Je suis content que ça n'ait pas fuité avant. Ce n'était pas une surprise que je ne me sois pas entraîné à 11 heures et que j'aie annoncé mon départ. J'ai déjà reçu beaucoup de messages d'anciens coéquipiers et d'anciens joueurs".

La seule issue possible

"Je suis content d'avoir encore 90 minutes de jeu grâce au match contre le Cercle. Mais il sera impossible de jouer tous les matchs des play-offs. J'ai toujours communiqué ouvertement avec les entraîneurs. Ce ne sera pas 11 matchs, mais j'espère plus d'un. La douleur est vraiment persistante, je ne sais pas si elle disparaîtra après ma carrière. Elle est permanente. C'est pénible. Quand je dois monter les escaliers, c'est vraiment dur. J'ai déjà eu des injections et j'ai arrêté les analgésiques pendant la semaine depuis quelques mois. Cela n'a rien changé. Même au quotidien, je souffre", avoue-t-il.

Les douleurs ont rendu sa décision évidente : "Continuer une année de plus serait vraiment irresponsable. Je n'ai pas de mal à le dire aujourd'hui. Quand j'ai arrêté avec les Diables Rouges après le Championnat d'Europe, ça m'a fait du bien. C'était fini. C'est pareil maintenant, même si ce n'est pas tout à fait comme je le souhaite".

Jan Vertonghen a toujours eu peur de faire la saison de trop. N'est-il pas malgré tout tombé dans le piège ? "En raison de blessures à la cheville, je n'ai pas pu bien récupérer dans le passé. Pourtant, j'ai eu encore quelques bonnes années et c'est pourquoi j'ai alors resigné avec Anderlecht. Je me sentais vraiment encore en bonne forme physiquement et j'avais donc passé une bonne année à ce niveau. Mais vers l'EURO, les choses ont commencé à mal tourner. D'abord une blessure à l'adducteur, ensuite mes tendons d'Achille ont réagi. Je pensais que ça irait mieux, mais la douleur est restée."

"Aurais-je continué si j'avais su cela après l'Euro ? Je ne regrette pas d'avoir continué à ce moment-là. Sinon, je me serais demandé : "Et si ?" Je me le suis souvent demandé. Je ne me pose plus cette question aujourd'hui", conclut-il.