Nouveau titulaire chez les Diables, Maxim De Cuyper a pensé... arrêter le football et pointe un seul homme du doigt : "Il m'a mis six pieds sous terre"

Maxim De Cuyper, l'arrière gauche du Club de Bruges et des Diables Rouges, a sérieusement envisagé d'arrêter le football. Il y a sept ans, il a perdu tout plaisir du jeu et songeait à continuer uniquement au niveau amateur.

Maxim De Cuyper sera probablement, pendant quelques années, l'arrière gauche titulaire des Diables Rouges. Buteur pour la deuxième fois en équipe nationale (après le match contre l'Italie en Ligue des Nations) lors de la victoire de la Belgique contre l'Ukraine, le joueur du Club de Bruges a failli... ne jamais devenir un joueur professionnel. Il voulait en effet arrêter avant même d'avoir découvert le haut niveau.

Alors qu'il évoluait déjà depuis longtemps au Club de Bruges, De Cuyper a fait la connaissance d'un préparateur physique qui n'y allait pas de main morte. "Il me testait jour après jour et me mettait littéralement sous terre. C'était un ancien Para-Commando et il voulait former les joueurs de manière très dure", raconte le joueur de 24 ans dans un entretien accordé à HUMO.

Maxim De Cuyper voulait stopper le haut niveau avant de fêter ses 18 ans

À ce moment-là, De Cuyper trouvait son comportement exagéré et démoralisant. "Nous étions encore des enfants, je ne pensais pas du tout au football professionnel. Je rentrais chez moi malheureux tous les jours et à un moment donné, j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter."

Cependant, son père a su le convaincre autrement. "Il a dit : 'Je ne t'ai pas amené à l'entraînement toutes ces années pour que tu arrêtes maintenant. Tu dois persévérer.' C'est ce que j'ai fait, heureusement."

Je voulais arrêter, mais cette prise de conscience m'a amené où je suis"

A posteriori, De Cuyper comprend que le coach avait une raison de se comporter de la sorte. "Je pense qu'il voyait quelque chose en moi, sinon il ne m'aurait pas traité ainsi. Il voulait me faire comprendre l'importance de l'entraînement en force et des exercices supplémentaires."

Cependant, à l'époque, il ne pensait pas encore à une carrière professionnelle. "Je voulais juste jouer et rentrer à la maison. Mais grâce à cette période, j'ai appris que persévérer porte ses fruits. Cette prise de conscience m'a amené là où je suis maintenant."