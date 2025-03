Un Standard plus libéré en Europe Play-Offs ? Ivan Leko ne changera pas son fusil d'épaule, mais il va s'adapter

Ivan Leko ne dérogera pas à son système en Europe Play-Offs. Le Standard doit rester une équipe solide, mais ses joueurs seront peut-être un petit peu plus libérés que pendant la phase classique, et donc éventuellement davantage portés vers l'avant.

Ce samedi soir (18h15), le Standard débutera ses Europe Play-Offs contre Malines avec ambition. Le Matricule 16 pourrait déjà profiter du partage entre Louvain et Charleroi pour faire une première bonne opération dans ce mini-championnat. En conférence de presse vendredi, Dennis Ayensa ne cachait pas les ambitions des Rouches, mais ne souhaitait pas mettre trop de pression sur le groupe avant cette première rencontre face au KaVé, qui ne sera pas encore décisive.

"Quand on regarde les points, c'est très serré. On est premiers car on le mérite sur l'ensemble des 30 matchs, mais il n'y a rien de fait. Même si on commence avec un 6/6 et même si on commence avec un 0/6, rien ne sera joué. Le Standard est une équipe qui doit se battre pour gagner les Europe Play-Offs, mais en Belgique, chaque équipe peut prendre des points contre une autre."

Une mise en place similaire, mais des joueurs un petit peu plus libérés ?

Son de cloche semblable chez Ivan Leko, quelques minutes plus tard. L'entraîneur du Standard tient à bien commencer, mais rappelait que c'est à la fin des dix matchs que le premier jouera le barrage. Le T1 des Rouches continuera avec sa mise en place tactique, même si ses joueurs pourraient paraître plus libérés maintenant que la descente et le top 6 sont hors de portée, et donc peut-être un petit peu plus tournés vers l'offensive.

On verra un autre Standard que l'année dernière, c'est certain"

"C'est toujours important de bien commencer, mais il y aura quoi qu'il arrive dix matchs à jouer. On verra un autre Standard que l'année dernière, c'est certain. J'ai beaucoup de confiance en mes joueurs, ils sont motivés pour tout gagner."

"On va continuer avec notre style de jeu. En attaquant avec 6-7 joueurs qui viennent, parfois de la seconde zone, tout en défendant solidement et en mixant le pressing haut et le bloc médian. Ça va dépendre de l'adversaire, mais on a encore vu contre l'Antwerp qu'on pouvait bien jouer. On est la seule équipe du championnat qui n'a pas marqué contre Malines, mais on est aussi les seuls à ne pas avoir encaissé contre eux", a conclu Leko.