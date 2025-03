Besnik Hasi frappe fort dès le début des Play-offs : sa liste pour Bruges mêle exclusion surprise et retour inattendu

Anderlecht a communiqué sa liste de joueurs pour le match contre le Club de Bruges ce dimanche au stade Jan Breydel.

La phase finale du championnat belge a démarré en apothéose samedi soir avec le succès écrasant de l'Union Saint-Gilloise face à l'Antwerp 5-1. L'attention se tourne désormais vers les autres affiches du week-end : Bruges affrontera Anderlecht dimanche, tandis que Genk recevra La Gantoise.

Les Mauves se déplaceront tôt au stade Jan Breydel pour une rencontre programmée à 13h30. Le club a d'ores et déjà dévoilé sa liste de joueurs, révélant plusieurs choix significatifs de Besnik Hasi.

Premier message fort du coach : l'exclusion de Thomas Foket, suivant la même voie que David Hubert avant lui. Killian Sardella reste absent pour cause de blessure. Plus surprenant, Yari Verschaeren figure bien dans le groupe malgré les doutes pesant sur sa condition. En revanche, le retour de Kasper Dolberg était plus prévisible.

Le groupe pour le choc :

Gardiens : Coosemans, Kikkenborg, Vanhoutte

Défenseurs : Maamar, Adryelson, Simic, Hey, Augustinsson, N'Diaye

Milieux : Dendoncker, Rits, Leoni, Ashimeru, Stroeykens, Verschaeren, Hazard

Attaquants : Dolberg, Vazquez, Huerta, Edozie, Angulo