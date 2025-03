José Mourinho et David Beckham sont déjà venus lui rendre visite : le plus petit championnat au monde (riche de...deux équipes) a connu son épilogue

Les premiers champions des principales compétitions européennes se dessinent petit à petit. Dans le championnat des Îles Scilly, le suspense est terminé depuis longtemps.

Les îles Scilly, également nommées Sorlingues forment un archipel qui couvre un peu plus de 16 kilomètres carrés au sud-ouest de l'Angleterre. Le football y a été implanté, mais vu de la population restreinte, les Sorlingues n'ont que deux équipes pour les représenter.

C'est ainsi que les Woolpack Wanderers et les Garrison Gunners s'y livrent une lutte ancestrale sur le Garrison Field, un terrain boueux agrémenté d'une petite cahute aux murs de bois et au toit de tôle qui fait office de vestiaire.

Vu la grande difficulté logistique pour ces deux équipes d'affronter les autres équipes anglaises, elles ont été contraintes de rester dans l'archipel pour s'en disputer la suprématie mais sont tout de même associées à la FA, la sacro-sainte Football Association du royaume de Sa Majesté. De quoi conférer à ce championnat le titre de plus petite compétition au monde.

Une curiosité locale

A force de s'affronter tous les weekends, il devient très difficile de surprendre son rival ou d'amener une petite dose de folie à la compétition. Mais le championnat demeure imuable pour que le football continue à être joué et fasse perdurer les liens sociaux, y compris avec la jeune génération qui quitte son nid de plus en plus tôt.

Adidas en a même fait un publi-reportage baptisé "Dream Big" en 2008, réussissant à amener David Beckham, Michael Ballack, Patrick Vieira, Steven Gerrard et José Mourinho dans l'archipel pour fouler Garrison Field.

Cette saison, le championnat s'est terminé hier. Le suspense s'était déjà envolé depuis bien longtemps vu l'avance considérable prise par les Woolpack Wanderers. Mais l'essentiel était ailleurs.