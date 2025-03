Pour Philippe Albert, certains joueurs du Standard ont dépassé leurs limites : "Il y en a, au niveau défensif, qui ont joué en surrégime"

Philippe Albert évoque le match nul du Standard de Liège contre Malines. L'ancien joueur de Newcastle parle notamment d'une équipe qui a joué en surrégime

Décidément, le Standard ne semble pas fait pour les Europe Playoffs. Enfin, du moins, pour le moment ! Le week-end passé, les Rouches ont entériné un 18e match sans succès dans ce format de compétition.

Le Standard a manqué de solidité défensive contre Malines (2-2). "Il y a des joueurs, au niveau défensif, qui ont joué en surrégime depuis le début de saison," souligne Philippe Albert dans La Tribune diffusée sur la RTBF.

"Hautekiet, mais aussi Lawrence, qui est fautif sur les deux buts face à Malines. Il ne faut pas oublier d’où viennent ces jeunes joueurs. Ils étaient dans le fond il y a un an (derniers de la Challenger Pro League avec le SL16, ndlr)."

Le choc wallon

Dimanche, les Rouches se déplaceront à Charleroi pour un nouveau choc wallon. "Il va falloir être organisés côté Standardman, et à 100%.," pointe Albert. "Et éviter de laisser de l’espace et l’infériorité numérique au milieu de terrain."

"Parce que Zorgane, Titraoui, Heymans, ça joue vers l’avant et en un temps. Il faudra être beaucoup plus concentrés que face à Malines défensivement," conclut-il.