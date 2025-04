La consécration ! Encore récemment adjoint à Anderlecht et Charleroi, il s'offre une finale de Coupe de France contre le PSG

Reims s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France en venant à bout de Cannes. Une belle récompense pour le travail de Samba Diawara.

La saison dernière, Samba Diawara n'avait repris le flambeau que de manière intérimaire à Reims au départ de Will Still. Quand le limogeage de Luka Elsner est tombé, il entendait bien faire de même mais a fini par accepter de devenir l'entraîneur principal de l'équipe à plus long terme.

Deux mois plus tard, l'ancien adjoint de Charleroi et d'Anderlecht a déjà vécu un grand moment hier soir. Son équipe jouait en effet pour une place en finale de Coupe de France.

Reims pour l'histoire

Pour cela, il fallait se montrer sérieux pour ne pas tomber dans le piège de Cannes, la belle histoire de cette édition. De fait, si Reims a pris les devants dès le quart d'heure de jeu, les Cannois ont recollé en début de deuxième mi-temps.

C'est Teddy Teuma, écarté de l'équipe en championnat, qui a délivré tout un club en inscrivant le but fatidique peu avant l'heure de jeu (1-2). Un but pour l'histoire : Reims ne s'était plus qualifié pour une finale de Coupe de France depuis 1977.

A l'époque, Saint-Etienne s'était montré plus fort. Reims rééditera-t-il ses succès de 1950 et 1958, l'âge d'or de l'histoire du club ? L'adversaire sera de taille puisque c'est le PSG qui se présentera au Stade de France.