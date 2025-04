Dedryck Boyata va-t-il rebondir en Belgique grâce à son réseau à Manchester City ? "Nous avons eu des contacts"

Dedryck Boyata est toujours sans contrat depuis son départ du Club de Bruges. Mais il ne veut pas encore mettre un terme à sa carrière de joueur.

Sur les deux dernières saisons, Dedryck Boyata a débuté trois matchs avec le Club de Bruges. Un total tristement maigrichon pour un défenseur de son statut et pour un gros salaire des Blauw en Zwart. Cela a poussé le Club à résilier son contrat.

Raccrocher les crampons ? Il ne veut pas encore en entendre parler : "L'envie est toujours là, mais il n'y a pas non plus de peur d'arrêter. La question est aussi : que feras-tu quand tu arrêteras ? Je n'ai pas encore trouvé la réponse", explique-t-il dans l'émission Footb'All Time .

34 ans, pas encore l'âge de passer son tour

L'ancien Diable Rouge ne veut pas rester sur cette expérience frustrante : " Un joueur veut aussi s'arrêter de façon plus belle que ce qui serait actuellement mon cas. Parfois, on doit s'arrêter à cause d'une blessure ou d'un autre problème, mais ce n'est pas mon cas. J'aimerais le prouver quelque part".

Boyata avait pourtant été lié à Lommel avec insistance : " Le club est géré par le City Football Group et son directeur est Bryan Marwood, celui qui m'a amené à Manchester City. Nous avons eu des contacts et il est peut-être possible d'acquérir de l'expérience au sein du City Football Group à un poste quelconque".

Il n'était donc pas forcément question d'un rôle de joueur : "Il m'a montré, entre autres, le nouveau centre d'entraînement qu'ils construisaient là-bas. Et puis soudain, la rumeur a commencé à circuler que je jouerais pour eux. Ce qui était faux. On parlait de ce qui pourrait être possible à l'avenir au City Football Group".