Rudi Garcia a dû avoir le sourire : en voilà un qui fera du bien aux Diables Rouges

Malick Fofana a livré une entrée au jeu démentielle ce jeudi contre Manchester United. L'ailier de l'Olympique Lyonnais a probablement donné le sourire à Rudi Garcia.

On ignore si Rudi Garcia était en travées à Old Trafford, ce jeudi. Mais il a certainement regardé le duel homérique entre Manchester United et l'Olympique Lyonnais, si pas en tant que sélectionneur des Diables Rouges, au moins en tant qu'ancien coach de l'OL toujours attaché aux Gones. Une qualification en demi-finale européenne, ça aurait été un exploit qui date... de son passage à la tête du club.

Quoi qu'il en soit, la prestation de Malick Fofana (20 ans) ne lui aura pas échappé. Monté au jeu à la 64e minute, le Diable Rouge en a fait voir de toutes les couleurs à ses opposants directs. Statistiquement, il n'a délivré "qu'un" assist, mais a un pied dans 3 des 4 buts de son équipe.

Cela conclut une campagne européenne de haut vol du jeune belge : 6 buts et 2 passes décisives en 10 matchs. C'est simple : cette saison, il fait partie des Belges ayant les meilleures statistiques en Coupes d'Europe - seul Charles De Ketelaere a été décisif plus souvent avec 4 buts et 5 assists.

Le supersub d'avenir chez les Diables ?

Le plus impressionnant, c'est que Fofana a réalisé cette performance mancunienne (peut-être la plus belle montée de sa carrière) en revenant d'une blessure au genou. L'ancien gantois a passé un palier clair cette saison - et pourtant, il reste un supersub plutôt qu'un titulaire. Est-ce un vrai problème ? Pas forcément.

Car en sélection, la concurrence sur les ailes fait qu'il risque bien souvent de commencer sur le banc également. Mais Rudi Garcia sera ravi de pouvoir compter sur un joueur dont on sait qu'en sortie de banc, il est capable de dynamiter n'importe quelle défense. De Cuyper et Saelemaekers l'ont fait contre l'Ukraine.

Alors que Jérémy Doku et Johan Bakayoko sont en train de passer à côté de leur saison, la forme et la progression de Malick Fofana sont une excellente nouvelle pour le sélectionneur fédéral. Le Lyonnais faisait déjà partie du premier groupe appelé par Garcia, mais une blessure l'avait empêché de participer au barrage contre l'Ukraine. Sauf nouvelle blessure ou grosse surprise, il pourra se rattraper en juin prochain. Et grimper d'un cran ou deux dans la hiérarchie des Diables...