À un cheveu de la rédemption, Thorgan Hazard voit "du mieux" à Anderlecht

Le RSCA n'a toujours pas gagné dans ces Champions Playoffs. Thorgan Hazard avait pourtant la délivrance au bout du pied, mais s'est heurté à un Senne Lammens attentif.

"Nous avons un sentiment mitigé", a déclaré Thorgan Hazard à la fin du match. "Nous aurions pu gagner ce match, tout comme eux. Les deux équipes avaient besoin de points."

Anderlecht n'a guère créé d'occasions dans les 75 premières minutes, mais après l'entrée d'Hazard, les choses ont commencé à bouger, avec deux occasions pour Thorgan lui-même. Senne Lammens a dû s'employer et sortir un grand arrêt.

"Dommage que ça n'aille pas au fond. Après, l'Antwerp aussi a eu trois-quatre occasions en contre et ont mal joué le coup. Mais il y avait mieux à faire, les occasions étaient là", estime celui qui était sorti du onze de base après un début de Playoffs compliqué.

"C'est notre premier point dans ces Playoffs, il faut essayer d'en retenir quelque chose de positif", pointe-t-il ensuite. Après un 0/9, ce premier point pris peut servir de déclic, même s'il reste bien insuffisant aux yeux du public anderlechtois.

"On travaille dur toute la semaine pour installer des automatismes. Ca prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain", rappelle Thorgan Hazard. "Mais aujourd'hui, il y avait un mieux, on s'est créés un peu plus d'occasions. Il faut continuer à construire".