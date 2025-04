Anderlecht tient son nouveau renfort : les détails d'une arrivée à plusieurs millions

Après avoir transféré celui qui va devoir devenir le métronome de son milieu de terrain, le RSC Anderlecht tient désormais son nouvel attaquant. Mihajlo Cvetkovic (18 ans), véritable pépite du football serbe évoluant au FK Cukaricki, va bel et bien devenir Mauve & Blanc.

La semaine passée, nous vous présentions cet attaquant dont l'idole est Sergio Agüero, qui a déjà été sélectionné en équipe nationale serbe et que le CIES plaçait aux côtés de joueurs comme Kos Karetsas et Dean Huijsen parmi les plus grands talents d'Europe (lire l'article ici).

🚨🟣 EXCL | Total agreement between Mihajlo #Cvetkovic and RSC Anderlecht!



18-year-old talented striker from Cukariki is now on his way. #RSCA



Medical could already begin on Monday evening and is expected be finalised on Tuesday. Transfer fee: €3-3.5m. Contract until 2029,… pic.twitter.com/Ex8IRWoc0F