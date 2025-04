Ce coach belge a vécu une soirée cauchemardesque aux Pays-Bas : "Ca fait très mal"

Le gardien belge Jari De Busser s'est érigé en héros lors de la finale de la Coupe des Pays-Bas avec les Go Ahead Eagles. Mais le coach belge Maarten Martens en a été victime.

La finale de la Coupe des Pays-Bas avait une touche belge. Go Ahead Eagles affrontait l'AZ lundi soir. Après les tirs au but, Go Ahead Eagles a remporté sa première Coupe des Pays-Bas de son histoire.

Le gardien belge Jari De Busser a été le héros de son équipe. Il a réalisé un match fantastique, a maintenu son équipe en vie à des moments cruciaux et a arrêté deux penaltys après les prolongations.

D'un autre côté, il y avait un Belge beaucoup moins chanceux : Maarten Martens, entraîneur de l'AZ. Il a vu son équipe tout perdre après avoir mené 1-0.

"Après 90 minutes, nous méritions de lever la Coupe. À 2-0, c'était fini. Cela fait très mal", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad après le match.

Pendant le temps additionnel, Peer Koopmeiners est tombé dans sa surface après avoir estimé qu'il avait été fauché. Dans sa chute, il a touché le ballon de la main, ce qui a valu à Go Ahead Eagles un penalty, transformé, et a entraîné les prolongations.

"Il est clair que Peer Koopmeiners était retenu", a réagi Martens après le match. Mais il y avait surtout un manque d'efficacité du côté de l'AZ, reconnaît-il. "Au moment où Go Ahead prenait plus de risques, nous aurions dû conclure", conclut le Belge.