L'Union Saint-Gilloise n'est pas dupe du petit jeu autour du lancer de balle : "On sait pourquoi on en parle autant"

Hier, Vic Chambaere a été sanctionné de quatre matchs de suspension (plus deux avec sursis) pour son geste antisportif contre Genk. Maintenant que le verdict est tombé, Sébastien Pocognoli veut tourner la page.

Rarement un ballon lancé sur le terrain aura fait couler autant d'encre. Sans doute désireux de déplacer l'attention de la défaite sur ce geste malheureux dans le temps additionnel, Thorsten Fink et Genk ont réussi à faire de cette tempête dans un verre d'eau un sujet abondamment commenté en ce début de semaine.

À la veille du premier des deux matchs contre le Club de Bruges, Sébastien Pocognoli a encore été questionné sur Vic Chambaere : "On a parlé avec lui. On sait tous que ce n'est pas quelque chose que l'on cautionne. Tout le monde l'a dit, et moi le premier. Mais c'était un geste isolé, une initiative personnelle. Ensuite, on le soutiendra dans la deuxième phase où une sanction sera appliquée", déclare-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par la Dernière Heure.

L'Union ne veut pas se laisser perturber dans sa préparation

"Il faudra qu'il apprenne de ça. On tourne la page, il apprend et on aura fait ce qu'il y avait à faire en termes de sanction et de prise de conscience. Bon, on sait aussi pourquoi on en parle autant, cela fait partie du jeu", poursuit-il.

Il se défend également d'avoir fait de l'Union une équipe vicieuse : "Chacun a le droit de dire ce qu'il pense, mais on est une équipe qui pratique un très bon jeu ; il me semble que tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas un match européen où le spectateur neutre s'est ennuyé en regardant l'Union cette saison".

Résumer l'Union à sa roublardise serait injuste : "On se crée beaucoup d'occasions. Une équipe négative est une équipe qui n'attaque pas, mais ce n'est pas notre cas, il me semble. On a été dur dans les duels à Genk, oui, mais ça fait partie du foot".