🎥 Thibaut Courtois fond en larmes sur le banc, bouleversé par son erreur face au Barça en finale de Coupe du Roi

Samedi soir, lors de la finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone, Thibaut Courtois a connu une soirée cruelle. Auteur d'une première période de haut niveau, où il a multiplié les arrêts décisifs pour maintenir le Real Madrid dans le match, le gardien belge a finalement vu ses efforts anéantis par une erreur fatale dans le second acte.

À la 84e minute, alors que le Real menait 2-1, Courtois s’est avancé un peu trop tôt sur une action en contre-attaque de Ferran Torres. L’attaquant du Barça en a profité pour égaliser, relançant totalement la rencontre. Ce moment a marqué un tournant, puisque Barcelone a ensuite pris l'ascendant en prolongations grâce à un but de Jules Koundé, offrant ainsi le trophée aux Blaugranas.

Mais c'est surtout l’attitude de Courtois après la rencontre qui a retenu l’attention. Filmé par les caméras, assis seul sur le banc de touche, le visage fermé et les yeux embués de larmes, le gardien belge semblait dévasté. La tête baissée, les mains posées sur son crâne, il a longtemps ressassé cet instant décisif où tout a basculé.

