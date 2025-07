Le Fan Council d'Anderlecht réclame la tête de Wouter Vandenhaute : "Cette fois, la coupe est pleine"

Wouter Vandenhaute est toujours le président du RSC Anderlecht, mais pour combien de temps ? La pression sur ses épaules et sur celles de Mauvavie s'intensifie.

On l'a constaté lors du match amical d'Anderlecht contre le WS Lauwe : les supporters du Sporting ne sont pas près de laisser Wouter Vandenhaute en paix. Des "Wouter buiten" ont été clairement entendus même sur le streaming du match, dès ce premier match de préparation des hommes de Besnik Hasi.

Et alors que la préparation suit son cours, le Fan Council des supporters d'Anderlecht a publié une lettre ouverte ce mardi adressée non seulement à Vandenhaute mais aussi à Geert Duyck, partenaire de ce dernier au sein de Mauvavie.

"Après les événements des dernières semaines et à l'aube d'une nouvelle saison, nous, le Fan Council, en collaboration avec les autres groupes de supporters, nous sentons une nouvelle fois obligés de réagir publiquement à la situation préoccupante de notre club", lit-on.

Le Fan Council s'en prend à Geert Duyck

Ce qui déclenche cette colère, c'est le départ de Kenneth Bornauw, CEO Non-sports du RSCA, ainsi que des déclarations récentes de Vandenhaute dans la presse, "qui confirment ce que nous dénonçons depuis longtemps : un manque criant de vision claire et cohérente, le départ systématique de personnes compétentes portant l'ADN d'Anderlecht, une frustration croissante envers le président au sein du CA (...) et une communication manipulatrice, voire mensongère (...)".

Pour le Fan Council, après le départ de Bornauw, "la coupe est pleine" : Wouter Vandenhaute n'est, estime le communiqué, "pas la personne dont Anderlecht a besoin pour retrouver sa place parmi les grands du football belge".

Mais, c'est une première, les supporters mécontents s'en prennent aussi à un homme plus discret : Geert Duyck, associé de Wouter Vandenhaute au sein de Mauvavie. "Nous sommes reconnaissants à Mauvavie et plus particulièrement à Geert Duyck et Wouter Vandenhaute d'avoir amené les soutiens financiers nécessaires au club", précise le communiqué.

Mais le fait que Duyck n'intervienne pas et reste derrière Vandenhaute étonne. "Vous demeurez le principal et presque dernier soutien de votre ami président. Pouvez-vous imaginer tolérer un tel niveau de résultats, d'erreurs stratégiques, de mécontentement croissant et d'échec de leadership dans les entreprises où CVC investi ? Pourquoi alors l'acceptez-vous ici, au RSC Anderlecht ?"

"Il est temps de faire le bon choix. Pas demain. Pas après la prochaine crise. Mais maintenant".