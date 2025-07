Officiel : pas de retour en Belgique pour Thomas Kaminski, qui a signé dans son nouveau club

Il était connu depuis plusieurs semaines que Thomas Kaminski ne resterait pas à Luton Town, relégué en League One, le troisième échelon anglais.

L’ancien gardien de La Gantoise, OHL et Anderlecht avait rapidement attiré l’intérêt du Standard, à la recherche d’un portier capable de concurrencer Matthieu Epolo, voire de le remplacer en cas de départ. Mais la piste liégeoise s’est vite refroidie.

Le nom de Kaminski a ensuite circulé du côté d’Anderlecht. Les Mauves, échaudés par l’épisode Dupé–Schmeichel, ne voulaient toutefois pas empiler les gardiens. Un départ de Colin Coosemans aurait pu ouvrir la porte, mais celui-ci ne devrait finalement pas avoir lieu.

Le retour du portier de 32 ans en Belgique semblait donc peu probable, d’autant que plusieurs formations de Championship s’étaient positionnées. C’est finalement dans cette division que Kaminski poursuit sa carrière.

Charlton Athletic, promu en Championship via les barrages, a officialisé son arrivée. Déjà fort de 160 matchs à ce niveau, Kaminski pourrait atteindre la barre des 200 s’il garde les cages toute la saison.

We're delighted to announce the permanent signing of Belgian international goalkeeper Thomas Kaminski from Luton Town for an undisclosed fee 🤝#cafc