Convoité par le Standard et Anderlecht, Thomas Kaminski se dirige vers un autre club

Thomas Kaminski ne restera pas à Luton Town, relégué en D3. Le gardien de but belge est convoité par plusieurs clubs mais devrait rester en Championship.

Où évoluera Thomas Kaminski (32 ans) la saison prochaine ? Le vétéran belge ne continuera en tout cas pas à Luton Town, relégué en League One anglaise au terme de la saison écoulée. Plusieurs pistes ont été évoquées, parmi lesquelles... le RSC Anderlecht et le Standard.

Ce ne devrait pas être le cas : du côté du RSCA, on n'envisagera l'arrivée d'un gardien d'un tel calibre que si Colin Coosemans s'en va, tandis que le Standard a officialisé l'arrivée de Lucas Pirard en provenance du KV Courtrai.

Et selon plusieurs sources anglaises, notamment Luton Today, c'est bien en Championship que Kaminski devrait signer. Le portier de Luton Town serait sur les tablettes du Charlton Athletic, qui fait le chemin inverse de Luton et est monté en Championship via les barrages.

L'objectif de Charlton, club autrefois propriété de Roland Duchâtelet, sera de se maintenir en D2 anglaise, et voudrait donc se renforcer avec un portier qui a l'expérience de ce niveau - 160 matchs en Championship avec Blackburn et Luton.

Le Diable Rouge (une cap) s'éloigne donc d'un retour en Jupiler Pro League. Kaminski évolue en Angleterre depuis 2020, après une saison et demi passée à La Gantoise.