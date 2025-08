Quand le futur adversaire du RSC Anderlecht battait... le Real Madrid

Le RSC Anderlecht va donc défier le Sheriff Tiraspol au troisième tour qualificatif de Conference League. Un adversaire dont il faut se méfier, car il a déjà réussi quelques coups retentissants dans son histoire européenne, dont une victoire... face au Real Madrid.

Pour la première participation de son histoire aux poules de la Ligue des Champions, lors de la saison 2021-2022, le Sheriff Tiraspol avait marqué les esprits. Le club moldave était versé dans une poule particulièrement ardue : le Shakhtar Donetsk, l'Inter Milan et le roi de la compétition, le Real Madrid.

Et le modeste Sheriff réussira la plus grande performance de l'histoire du football moldave, à savoir terminer troisième de ce groupe difficile et être reversé en Europa League... après, surtout, s'être offert le scalp du Real Madrid - à Santiago Bernabeu, rien que ça.

Un véritable séisme au sein du football européen, le résultat le plus improbable de cette saison de Champions League, qui mettra sur la carte la Transnistrie, cette région séparatiste de la Moldavie dont le club, le Sheriff Tiraspol, règne en maître sur la D1 locale. Aucun joueur moldave, d'ailleurs, n'évoluait à l'époque sur la pelouse !

Tiraspol peut-il inquiéter Anderlecht ?

Le Sheriff, ce n'est d'ailleurs pas qu'un club : c'est un conglomérat financier dirigé par deux anciesn des services secrets russes, et qui détient des supermarchés, des magasins d'alcool, des hôtels ainsi que la mainmise sur les télécoms. Bref : Sheriff brasse un tiers du budget de la Transnistrie.

En Europa League, le Sheriff affrontera le SC Braga, là aussi supérieur sur papier... et ne sera éliminé qu'aux tirs au but. Bref : une saison exceptionnelle, qui pourrait inquiéter le RSC Anderlecht, car nous ne sommes après tout que trois ans plus tard.

Relativisons toutefois : des héros du Santiago Bernabeu le 28 septembre 2021, il ne reste... rien : aucun joueur n'est encore là, pas plus que l'entraîneur ukrainien Yuryi Vernydub. Le budget du Sheriff, qui était estimé à près de 13 millions à l'époque, n'est plus que de 6,9 millions : la guerre en Ukraine est passée par là, et la région de Transnistrie n'est plus aussi florissante qu'à l'époque sous la houlette russe.

Ce n'est pas pour autant qu'il faudra aller à Tiraspol la fleur au fusil, car depuis cet exploit madrilène, le Sheriff a réussi quelques belles choses : soulignons deux victoires en poules d'Europa League contre l'Omonia Nicosie en 2022, suivies de l'élimination du Partizan Belgrade en Conference League. Bien sûr, sur papier, Anderlecht sera largement favori. Mais c'était aussi le cas contre le BK Häcken...