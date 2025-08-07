🎥 "Très impatient de mouiller le maillot" : les premiers mots de Timothé Nkada face caméra au Standard

Timothé Nkada s'est exprimé pour la première fois face caméra à l'attention des supporters des Rouches.

Ce jeudi, le Standard de Liège a annoncé la signature de son onzième joueur de l'été. Il s'agit de Timothé Nkada, qui arrive en provenance de Rodez.

Dans une vidéo partagée par le Standard de Liège sur les réseaux sociaux, le buteur a partagé ses premiers mots face caméra. "Salut les Rouches, c'est Timothé Nkada", se présente-t-il dans un premier temps.

"Je suis en direct de Sclessin. Je suis très content d'avoir pu signer dans ce magnifique club. Très impatient de mouiller le maillot et de découvrir votre ferveur", poursuit le joueur.

Il n'oublie évidemment pas de lancer "Allez le Standard" pour conclure. Dans le communiqué officiel du club, il avait également déjà exprimé ceci : "Après une très belle saison avec Rodez, le projet du Standard de Liège était la meilleure option pour moi. Je suis impatient de relever ce nouveau challenge et d’aider le club à atteindre ses objectifs."

Le prochain match des Rouches, ce sera ce dimanche. Les hommes de Mircea Rednic affronteront le KRC Genk à Sclessin, dans une ambiance qui promet d'être une nouvelle fois bouillante.