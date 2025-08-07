🎥 "Très impatient de mouiller le maillot" : les premiers mots de Timothé Nkada face caméra au Standard

🎥 "Très impatient de mouiller le maillot" : les premiers mots de Timothé Nkada face caméra au Standard
Photo: Standard de Liège
Deviens fan de Standard! 2484

Timothé Nkada s'est exprimé pour la première fois face caméra à l'attention des supporters des Rouches.

Ce jeudi, le Standard de Liège a annoncé la signature de son onzième joueur de l'été. Il s'agit de Timothé Nkada, qui arrive en provenance de Rodez.

Dans une vidéo partagée par le Standard de Liège sur les réseaux sociaux, le buteur a partagé ses premiers mots face caméra. "Salut les Rouches, c'est Timothé Nkada", se présente-t-il dans un premier temps.

"Je suis en direct de Sclessin. Je suis très content d'avoir pu signer dans ce magnifique club. Très impatient de mouiller le maillot et de découvrir votre ferveur", poursuit le joueur.

Il n'oublie évidemment pas de lancer "Allez le Standard" pour conclure. Dans le communiqué officiel du club, il avait également déjà exprimé ceci : "Après une très belle saison avec Rodez, le projet du Standard de Liège était la meilleure option pour moi. Je suis impatient de relever ce nouveau challenge et d’aider le club à atteindre ses objectifs."

Le prochain match des Rouches, ce sera ce dimanche. Les hommes de Mircea Rednic affronteront le KRC Genk à Sclessin, dans une ambiance qui promet d'être une nouvelle fois bouillante.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Timothée NKada

Plus de news

Et de 11 ! Le Standard annonce officiellement un nouveau transfert

Et de 11 ! Le Standard annonce officiellement un nouveau transfert

17:05
Anderlecht craint le pire pour Ilay Camara : les premiers mots de Besnik Hasi Réaction

Anderlecht craint le pire pour Ilay Camara : les premiers mots de Besnik Hasi

23:20
C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard

C'est fait : un jeune talent italien débarque au Standard

19:40
C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans

C'est fait : le Standard de Liège recrute un jeune défenseur de 20 ans

21:20
Nilson Angulo en maître de cérémonie, Ilay Camara foudroyé en plein vol : les notes d'Anderlecht contre Tiraspol Réaction

Nilson Angulo en maître de cérémonie, Ilay Camara foudroyé en plein vol : les notes d'Anderlecht contre Tiraspol

22:30
Benito Raman se confie sur son avenir : "Soit Malines est mon dernier club en Belgique, soit..."

Benito Raman se confie sur son avenir : "Soit Malines est mon dernier club en Belgique, soit..."

22:00
Arnaud Bodart numéro un au LOSC suite au départ de Lucas Chevalier : seulement de manière temporaire ?

Arnaud Bodart numéro un au LOSC suite au départ de Lucas Chevalier : seulement de manière temporaire ?

22:45
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Nkulikiyimana - Leysen - NKada

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Nkulikiyimana - Leysen - NKada

21:40
Les barrages à portée de main : Anderlecht se rassure en détroussant le Sheriff Tiraspol

Les barrages à portée de main : Anderlecht se rassure en détroussant le Sheriff Tiraspol

21:55
Mise à jour du calendrier de la Pro League pour la 6e journée : le Standard et Charleroi sont notamment impactés

Mise à jour du calendrier de la Pro League pour la 6e journée : le Standard et Charleroi sont notamment impactés

19:00
Le Club de Bruges entre en concurrence avec Manchester United pour s'offrir un jeune attaquant

Le Club de Bruges entre en concurrence avec Manchester United pour s'offrir un jeune attaquant

21:40
Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara Réaction

Anderlecht a-t-il joué avec le feu ? La tuile pour Ilay Camara

21:05
2
Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter le Standard : un cadre sur la touche pour plusieurs semaines

20:30
OFFICIEL : un joueur de l'Union Saint-Gilloise a fait son choix, il ne partira pas cet été

OFFICIEL : un joueur de l'Union Saint-Gilloise a fait son choix, il ne partira pas cet été

20:00
OFFICIEL : un ancien jeune talent du Standard et du RFC Liège, passé par Anderlecht, rejoint la RAAL

OFFICIEL : un ancien jeune talent du Standard et du RFC Liège, passé par Anderlecht, rejoint la RAAL

19:20
Les points faibles de Bruges mis à nu : voici ce qu'il manque encore aux Blauw & Zwart Analyse

Les points faibles de Bruges mis à nu : voici ce qu'il manque encore aux Blauw & Zwart

18:40
Changement de dernière minute pour un joueur du RWDM !

Changement de dernière minute pour un joueur du RWDM !

18:20
Pas de Belge, ni Messi ni Ronaldo : voici la liste des nominés au Ballon d'Or

Pas de Belge, ni Messi ni Ronaldo : voici la liste des nominés au Ballon d'Or

18:00
Un Belge élu meilleur gardien de but du monde ? Matz Sels et Thibaut Courtois sont nominés

Un Belge élu meilleur gardien de but du monde ? Matz Sels et Thibaut Courtois sont nominés

17:30
Six mois et puis s'en va : Kazeem Olaigbe quitte déjà le Stade Rennais

Six mois et puis s'en va : Kazeem Olaigbe quitte déjà le Stade Rennais

16:30
Moins que prévu ? Voici le détail des bonus pour Bruges dans le transfert d'Ardon Jashari

Moins que prévu ? Voici le détail des bonus pour Bruges dans le transfert d'Ardon Jashari

16:00
2
"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

10:40
Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

Les supporters croyaient beaucoup en lui, mais Majeed Ashimeru est proche de quitter Anderlecht

15:30
1
C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

15:00
La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

La Louvière se sépare d'un joueur en manque de temps de jeu depuis la fin de saison passée

14:30
C'est officiel : Zinho Vanheusden va tenter de se relancer au soleil

C'est officiel : Zinho Vanheusden va tenter de se relancer au soleil

12:40
Un titulaire probable absent de la sélection d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

Un titulaire probable absent de la sélection d'Anderlecht face au Sheriff Tiraspol

14:00
1
Zulte Waregem fait ce qu'il faut pour sa montée et s'offre un attaquant

Zulte Waregem fait ce qu'il faut pour sa montée et s'offre un attaquant

13:30
Simon Mignolet sauve le Club, mais retourne sur le banc : Hans Vanaken s'exprime sur la rotation des gardiens à Bruges

Simon Mignolet sauve le Club, mais retourne sur le banc : Hans Vanaken s'exprime sur la rotation des gardiens à Bruges

13:00
Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

11:40
C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

12:00
"J'étais le meilleur belge sur le terrain ? C'est bien, je m'en fous, ça ne sert à rien"

"J'étais le meilleur belge sur le terrain ? C'est bien, je m'en fous, ça ne sert à rien"

12:20
Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

11:20
Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

11:00
Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

10:00
"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ? Analyse

"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ?

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 08/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 09/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 09/08 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 09/08 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved