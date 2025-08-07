C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !

C'est fait : Anderlecht prête l'un de ses jeunes talents à Saint-Trond !
Photo: © photonews

Keisuke Goto quitte Anderlecht pour la saison en cours. Il évoluera en prêt au Stayen, sans option d'achat.

C'était dans l'air, et c'est désormais officiel : Keisuke Goto (20 ans) quitte le RSC Anderlecht. Il fait le chemin inverse d'Adriano Bertaccini, et est prêté (sans option d'achat) à Saint-Trond. C'est le club trudonnaire qui a officialisé la nouvelle ce jeudi.

Goto était soumis à une rude concurrence en pointe avec les arrivées de Cvetkovic et Bertaccini. Plutôt que de disputer une saison de plus en Challenger Pro League, où il a fait ses preuves la saison passée, le Japonais a décidé d'aller chercher du temps de jeu en D1A.

La saison passée, Goto a disputé 17 matchs avec le RSCA Futures pour 7 buts, mais aussi 10 matchs avec l'équipe A (3 buts). Au total, il a disputé 31 matchs avec les U23 du Sporting pour 13 buts inscrits, un total qui lui permettait de frapper à la porte du noyau A de façon régulière.

Ne parlant pas encore bien l'anglais, Goto a cependant pu connaître des soucis d'adaptation qui disparaîtront clairement au Stayen, où il rejoint une véritable colonie japonaise. Son prêt a fait partie des négociations avec STVV dans le cadre du transfert d'Adriano Bertaccini à Anderlecht. 

"Mon choix pour STVV était celui du coeur. On ressent directement que c'est un club chaleureux et vraiment familial. J'espère être rapidement décisif pour l'équipe. J'ai très hâte de rencontrer les supporters du Stayen et leur rendre leur soutien. Nous pouvons vivre de beaux moments ensemble", conclut Keisuke Goto. 

