"C'est ça que j'espère avoir laissé au club" : Anthony Moris revient sur le titre de l'Union
Photo: © photonews
Nouveau joueur d'Al-Khaleej depuis mi-juillet dernier, Anthony Moris est revenu sur le titre obtenu lors de sa dernière saison sous contrat avec l'Union Saint-Gilloise. Il explique ce qui a fait la différence.

L'Union Saint-Gilloise a loupé le coche à maintes reprises avant de devenir championne. Lors des récentes saisons depuis leur montée en D1B, les Bruxellois ont à chaque fois été très proches. "Si on a été champions, c'est parce qu'on a connu tout ça derrière, c'est parce qu'on a connu toutes ces désillusions," avance Anthony Moris au micro de DAZN.

"Je le dis toujours mais, par exemple, un jeune joueur qui arrive à Bruges en équipe première. Je pense à De Cuyper, Sabbe, Seys. Ils arrivent, mais devant eux il y a déjà des gens comme Mignolet, Vanaken, Mechele qui savent comment gagner des titres, qui en ont déjà gagné. Que ce soit avec Bruges ou dans d'autres clubs," pointe-t-il.

"Nous, à l'Union, c'était pas le cas, presque personne n'avait gagné de titre. Donc on ne savait pas le chemin à suivre. On a dû se le créer nous-mêmes, notre chemin."

Il veut laisser cet héritage derrière lui : "C'est ça que j'espère avoir laissé à l'Union, mais que d'autres aussi pourront laisser. Je pense à Christian Burgess, Charles Vanhoutte, à Alessio Castro-Montes, même à Guillaume François."

Des désillusions qui ont permis de se relever : "Les chemins compliqués qu'on a eus, ne les perdez jamais parce que c'est ça qui a fait le succès derrière. C'était logique qu'on tombe à un moment donné parce qu’un titre, tu ne le gagnes pas comme ça, mais ça se construit avec les années et les échecs. Ce sont tous les échecs qui ont fait qu'on a réussi à devenir champion l'année passée."

WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Luxembourg
Anthony Moris

