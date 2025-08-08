"Il va revenir, à sa manière, sans pression ni précipitation" : le papa de Zinho Vanheusden croit toujours en son fils

Zinho Vanheusden veut se relancer avec son transfert au Marbella FC. Son papa, Johan Vanheusden, s'est exprimé sur le transfert de son fils dans le troisième échelon du football espagnol.

Zinho Vanheusden a récemment rejoint le Marbella FC en troisième division espagnole. Le joueur a été libéré par l'Inter à un an de la fin de son contrat et espère bien réussir à se relancer après de multiples échecs.

Son papa s'est exprimé au Soir sur la façon dont se sent son fils, qui connaît une véritable descente aux enfers : "Sa concentration s’axe sur la récupération de toutes ses capacités. C’est un bonheur pour lui de fouler à nouveau des terrains, après encore une année compliquée. Il va revenir, à sa manière, sans pression ni précipitation."

"Le football reste avant tout une discipline de plaisir. Une émotion perdue depuis longtemps. Mon fils veut juste s’amuser, tout en parvenant à tenir la route physiquement. Conserver son état physique sur la durée, pas de manière éphémère. Rien d’autre ne compte..." précise-t-il.

Du talent, il en a. Maintenant, il devra le démontrer : "Le temps s’apparente à un allié de taille, dans le but de revenir encore plus fort. Les qualités sont là."

Le premier match de la saison de sa nouvelle équipe aura lieu le 31 août. Le Marbella FC recevra le Real Murcie pour le compte de la première journée de Primera RFEF.