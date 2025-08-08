L'AC Milan s'est-il fait avoir avec Jashari ? : "Le Club de Bruges a été malin et n'a rien laissé au hasard"

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'AC Milan a recruté Ardon Jashari en provenance du Club de Bruges. Selon Walter Baseggio, les Italiens ont payé trop cher.

Ardon Jashari n’est plus un joueur du Club de Bruges. Le milieu de terrain fera le bonheur de l'AC Milan ces prochaines années. Le club italien a du mettre le paquet pour le recruter.

Selon des sources italiennes, le transfert s’élèverait à 35 millions d’euros, avec en plus des bonus qui montent à trois millions.

Walter Baseggio s’est exprimé dans Tuttosport au sujet du transfert de Jashari. Il estime que l’AC Milan s’est fait avoir par Bruges. Selon lui, le montant payé est beaucoup trop élevé.

Trop cher ?

"Milan a payé trop cher. Le Club de Bruges a été malin et n’a rien laissé au hasard. Je suis convaincu que les Rossoneri ont déboursé 7 ou 8 millions de plus que sa vraie valeur", affirme Baseggio.

Il craint que le cas Charles De Ketelaere ne se reproduise : un transfert long, suivi d’un joueur qui n’a pas justifié le prix payé.

"Si tu payes 40 millions pour un joueur, c’est pour qu’il joue. Mais avec la concurrence actuelle, Jashari ne peut pas être titulaire à mes yeux", conclut Baseggio.