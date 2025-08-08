Voici pourquoi le calendrier de la 5e journée de Pro League pourrait être chamboulé

Le Club de Bruges et Anderlecht souhaitent, tout comme Genk, reporter leur match de la 5e journée s'ils se qualifient pour la phase de groupes de leur compétition européenne. Cela pourrait entraîner le retrait de trois rencontres du programme des 23 et 24 août.

Le règlement permet aux clubs de reporter un match de championnat entre deux rencontres de barrages européens. Le Club de Bruges, Anderlecht et Genk comptent en profiter, alors qu’ils sont toujours engagés au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Conference League.

Pas de matches face à Westerlo et La Gantoise

Le Club de Bruges défendra mardi, au stade Jan Breydel, son avance de 1-0 contre le RB Salzbourg. En cas de qualification, les Blauw en Zwart affronteront les Glasgow Rangers les 19 et 27 août. La rencontre de championnat prévue contre Westerlo le 23 août sera certainement reportée, même en cas de reversement en barrages de Ligue Europa.

Anderlecht, qui s’est imposé 3-0 jeudi face au Sheriff Tiraspol, semble bien parti pour rejoindre la phase de groupes de la Conference League. En cas de qualification, les Mauves disputeront un barrage contre l’Aris Limassol ou l’AEK Athènes. Le duel contre La Gantoise, programmé le 24 août, serait alors également certainement reporté.

Aucune nouvelle date fixée

Le KRC Genk, qui a moins de tours préliminaires à jouer, a également décidé de reporter son match contre Charleroi, prévu lors de la cinquième journée. Le club limbourgeois disputera encore un dernier tour préliminaire de Ligue Europa face au perdant du duel entre Lech Poznan et l’Étoile Rouge de Belgrade.

On ne connaît pas encore les nouvelles dates pour les matches reportés. Les responsables du calendrier attendent les résultats des tours préliminaires européens avant de déterminer les créneaux appropriés.