Anderlecht retient son souffle : la blessure d'Ilay Camara inquiète

Anderlecht craint le pire pour Ilay Camara, sorti prématurément contre le Sheriff. Des examens prévus lundi devraient révéler la gravité de sa blessure.

Anderlecht a remporté le match aller du troisième tour préliminaire de la Conference League 3-0 contre le Sheriff Tiraspol au Lotto Park. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Ilay Camara a dû quitter le terrain au bout d’une demi-heure de jeu à cause d’une blessure. Le défenseur, auteur d’un bon début de match, ne connaît pas encore la gravité de sa blessure.

Selon Het Laatste Nieuws, le premier examen n’a pas apporté plus d’informations. La présence de liquide aurait empêché le staff médical de poser un diagnostic dès le lendemain.

Des examens supplémentaires sont prévus et, lundi, Anderlecht fera passer une IRM à son joueur afin de connaître la gravité de sa blessure.

C’est un coup dur pour le club bruxellois, mais aussi pour Camara, qui avait très bien commencé sa saison avec deux passes décisives en deux matchs. Le Belgo-Sénégalais manquera le match retour contre le Sheriff Tiraspol.