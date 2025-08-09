"Le Cercle était meilleur que nous" : le Club de Bruges a gagné sans rassurer avant la réception de Salzbourg

"Le Cercle était meilleur que nous" : le Club de Bruges a gagné sans rassurer avant la réception de Salzbourg
Le Club de Bruges a empoché les trois points, mais sans convaincre face au Cercle. Nicky Hayen, lui, n'a pas caché sa déception quant à la prestation de ses joueurs.

Sans briller, le Club de Bruges a remporté le derby de la Venise du Nord face au Cercle, ce samedi soir. Les Blauw & Zwart ont profité de l’expulsion d’Emmanuel Kakou en fin de première période pour faire la différence, car avant cela, ce sont plutôt les Groen & Zwart qui avaient le contrôle des opérations.

"Nous étions introuvables pendant les quarante premières minutes. Au début, nous n’arrivions même pas à sortir de notre surface de réparation", pestait Nicky Hayen en conférence de presse.

Le Cercle était meilleur dans tous les domaines"

"Le Cercle était meilleur dans tous les domaines : intensité, rapidité avec le ballon, victoire dans les duels, récupération des deuxièmes ballons, et ils ont développé un meilleur jeu… Nous, en revanche, avons eu du mal avec le premier contrôle, les passes bâclées, etc.", poursuivait le T1 du Club.

Nicky Hayen satisfait de la victoire, pas de la prestation

Le Cercle de Bruges aurait clairement pu mener avant le repos, mais il n’a pas encore trouvé de véritable buteur depuis le départ de Kevin Denkey, ce qui se paie cash. En seconde période, et en supériorité numérique, ce sont Hans Vanaken et Christos Tzolis qui ont inscrit les deux buts.

"Le Cercle méritait d’être devant à la mi-temps. Ensuite, nous avons quand même réussi à contrôler le match, mais sans succès. Même à dix, nous ne nous sommes pas toujours facilité la tâche. Il faut tourner la page, mais surtout ne pas l’oublier. Nous sommes satisfaits des trois points, mais pas de notre performance", a conclu un Nicky Hayen très peu satisfait.

