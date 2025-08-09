Le Club de Bruges serait sur un attaquant de 19 ans, mais devrait patienter jusqu'en janvier

Le Club de Bruges s'intéresserait à Owen Elding, attaquant de 19 ans évoluant à Sligo Rovers. Considéré comme l'un des jeunes les plus prometteurs du championnat irlandais.

Selon Transferfeed, le Club de Bruges étudierait la possibilité de recruter Owen Elding. L’attaquant brille cette saison avec 9 buts et 4 passes décisives en 25 matchs de championnat et il est encore sous contrat avec Sligo Rovers jusqu’en 2027.

Le club irlandais demanderait environ 1,5 million d’euros, ce qui serait une somme record pour Sligo. Le Club de Bruges ne serait pas le seul sur le dossier.

Outre le Club de Bruges, Elding serait suivi de près par Norwich City et par Ferencváros, le club hongrois entraîné par Robbie Keane. Bien que sa valeur marchande soit estimée à 125 000 euros par Transfermarkt, Sligo Rovers ne compte pas baisser son prix.

Bruges envisagerait de faire jouer Elding d’abord avec le Club NXT. Cette étape lui permettrait de s’adapter au football belge avant d’intégrer l’équipe première.

Sligo Rovers, en pleine saison, ne veut pas le laisser partir cet été. Un départ en janvier serait une option plus réaliste.