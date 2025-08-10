Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

Après un long feuilleton, Ardon Jashari a enfin réalisé son transfert de rêve en signant avec l'AC Milan il y a quelques jours. Le milieu de terrain suisse s'est exprimé après cette longue saga.

Ardon Jashari ne voulait rien d’autre que l’AC Milan. Ferme dans sa décision, il a refusé de jouer avec le Club de Bruges, mettant la pression sur les négociations. Malgré les discussions tendues avec les Blauw-Zwart, le club a finalement accepté de vendre son milieu de terrain, seulement un an après son arrivée.

"C’est un sentiment incroyable d’être ici, surtout après toutes ces semaines", a confié Jashari lors d’une interview avec les médias de son nouveau club. "Je suis fier de rejoindre ce club historique. Je viens pour gagner des titres, et je ferai tout pour y parvenir."

Ce club a une place spéciale dans ma famille"

"Quand j’ai appris l’intérêt de l’AC Milan, j’ai d’abord ressenti une grande fierté. Mais c’était surtout le projet qui me séduisait. C’est un rêve d’enfant. Ce club a toujours eu une place spéciale dans ma famille."

Ardon Jashari, nouveau coéquipier de Luka Modric à Milan

Il aura désormais la chance de jouer aux côtés de Luka Modric, arrivé en juillet. "C’est génial qu’il fasse aussi partie de l’équipe. Ça ne peut que m’aider. Je veux beaucoup apprendre de lui."

Enfin, Jashari a expliqué le choix de son numéro de maillot : "J’ai commencé avec le 30 en Suisse, dans mon premier club. Je l’ai choisi parce que j’admire Lionel Messi. Ce numéro était disponible, et je voulais le porter car c’est avec ce numéro qu’il a débuté aussi. Le 30 m’a porté chance en Suisse, puis en Belgique. Maintenant, je veux le garder et j’espère en faire un numéro historique."