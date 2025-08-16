Challenger Pro League : premières victoires pour le RWDM et le RSCA Futures

Dans le duel de U23 qui avait lieu ce samedi, c'est le RSCA Futures qui l'a emporté avec un but de Mihajlo Cvetkovic. Le RWDM a également remporté sa première victoire.

Les U23 de La Gantoise, promus en D1B, affrontaient les U23 du RSC Anderlecht ce samedi en Challenger Pro League. Battus lors de la journée inaugurale par le KV Courtrai, les jeunes d'Anderlecht se sont rattrapés en s'imposant (0-1).

C'est Mihajlo Cvetkovic, déjà à l'assist lors du premier match, qui a cette fois inscrit son premier but en match officiel sous le maillot mauve et ainsi confirmé qu'il pouvait apporter beaucoup aux U23 anderlechtois - et, peut-être, à l'équipe A à terme.

Dans l'autre match du soir, le RWDM a frappé fort. Les Molenbeekois se rendaient à Lokeren et se sont imposés de manière convaincante (1-3).

Une première victoire là aussi cette saison pour les hommes de Frédéric Frans, avec des buts de Robail, Oliveira et Ziani. Le RWDM reste invaincu, après son match nul lors de la première journée de Challenger Pro League.

