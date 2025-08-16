Challenger Pro League : premières victoires pour le RWDM et le RSCA Futures

Photo: © photonews

Dans le duel de U23 qui avait lieu ce samedi, c'est le RSCA Futures qui l'a emporté avec un but de Mihajlo Cvetkovic. Le RWDM a également remporté sa première victoire.

Les U23 de La Gantoise, promus en D1B, affrontaient les U23 du RSC Anderlecht ce samedi en Challenger Pro League. Battus lors de la journée inaugurale par le KV Courtrai, les jeunes d'Anderlecht se sont rattrapés en s'imposant (0-1).

C'est Mihajlo Cvetkovic, déjà à l'assist lors du premier match, qui a cette fois inscrit son premier but en match officiel sous le maillot mauve et ainsi confirmé qu'il pouvait apporter beaucoup aux U23 anderlechtois - et, peut-être, à l'équipe A à terme. 

Dans l'autre match du soir, le RWDM a frappé fort. Les Molenbeekois se rendaient à Lokeren et se sont imposés de manière convaincante (1-3).

Une première victoire là aussi cette saison pour les hommes de Frédéric Frans, avec des buts de Robail, Oliveira et Ziani. Le RWDM reste invaincu, après son match nul lors de la première journée de Challenger Pro League.

Jupiler Pro League

16/08/2025 16:00Zulte Waregem - FC Bruges0-1
16/08/2025 18:15KV Malines - La Gantoise1-1
16/08/2025 20:45Union SG - Standard3-0

Division 2

16/08/2025 16:00KV Courtrai - Lierse SK1-0
16/08/2025 20:00Lommel SK - Olympic Charleroi3-0
16/08/2025 20:00Beerschot - Eupen1-1
16/08/2025 20:00La Gantoise - RSCA Futures0-1
16/08/2025 20:00KSC Lokeren - RWDM Brussels1-3

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 4 10 3 1 0 12-3 9 P G G G
2. FC Bruges FC Bruges 4 9 3 0 1 6-3 3 G P G G
3. KV Malines KV Malines 4 8 2 2 0 5-3 2 P G G P
4. STVV STVV 3 7 2 1 0 6-2 4 G P G
5. Standard Standard 4 7 2 1 1 5-5 0 G P G P
6. Anderlecht Anderlecht 3 6 2 0 1 9-5 4 G G P
7. Antwerp Antwerp 3 5 1 2 0 5-3 2 P P G
8. KRC Genk KRC Genk 4 4 1 1 2 5-6 -1 P P P G
9. La Gantoise La Gantoise 4 4 1 1 2 5-7 -2 P G P P
10. Zulte Waregem Zulte Waregem 4 4 1 1 2 5-7 -2 P P G P
11. Westerlo Westerlo 3 3 1 0 2 5-7 -2 P G P
12. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3 3 1 0 2 1-3 -2 P P G
13. Charleroi Charleroi 3 2 0 2 1 3-4 -1 P P P
14. FCV Dender EH FCV Dender EH 3 2 0 2 1 1-3 -2 P P P
15. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3 1 0 1 2 0-4 -4 P P P
16. OH Louvain OH Louvain 4 1 0 1 3 4-12 -8 P P P P
 

0 réaction
Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 13:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:30 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 Westerlo Westerlo
