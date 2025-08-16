"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs

"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anthony Moris suivra avec attention le duel entre l'Union et le Standard, ses deux anciens clubs. Le nouveau portier d'Al-Khaleej espère une victoire des Unionistes, tout en souhaitant également voir les Rouches retrouver le sommet.

C’est un duel attendu entre l'Union Saint-Gilloise et le Standard qui se déroulera ce samedi soir au Parc Duden. Une rencontre qu’Anthony Moris aurait aimé suivre avec attention, mais il devra se contenter de la rediffusion ou du résumé puisqu’il sera au mariage de son frère. Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Avenir, il s’est néanmoins exprimé sur ce duel entre ses deux anciens clubs.

"J’espère que l’Union va gagner, mais que le Standard va se redresser. Je suis très content de voir que Pierre François, que je connais bien, est revenu au club. Il est très rationnel dans les décisions qu’il prend pour le bien du club", a-t-il lancé, rassuré quant à l’avenir du club après le passage entre les mains américaines.

Je pense que le Standard sera un peu juste pour le top 6, mais il ne sera pas loin"

"Je connais aussi Marc Wilmots, j’aime son tempérament. Le football belge a besoin d’un Standard au sommet et j’ai l’impression qu’il vit un petit renouveau. Je pense que ce sera un peu juste pour le top 6 cette saison, mais il ne sera pas loin."

Anthony Moris salue le travail de Marc Wilmots au Standard

En stage à Arnhem, aux Pays-Bas, avec son club saoudien d’Al-Khaleej, Anthony Moris suit encore le football belge avec attention et apprécie le mercato réalisé par Marc Wilmots à Sclessin.

"Ils ont eu l’intelligence de s’appuyer sur des joueurs d’expérience, qui savent faire face à la pression et épauler les jeunes. Ça prendra des années pour reconstruire le club, et c’est bien d’avoir un homme clair, comme Wilmots. Le fait qu’il ait démarché Witsel montre qu’il n’est pas là pour sa petite personne."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Union SG
Anthony Moris

Plus de news

LIVE : Voici les compositions d'Union - Standard Live

LIVE : Voici les compositions d'Union - Standard

19:55
Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

Nouvelle frustration pour Leko et La Gantoise, qui méritaient mieux à Malines

20:40
Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

Première apparition officielle et première victoire pour Johan Bakayoko sous le maillot de Leipzig !

20:20
Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

Un but superbe pour sauver Bruges.... mais Mechele n'est pas impressionné : "Il a eu de la chance"

20:00
La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"

La RAAL confrontée à la révélation du début de saison : "Nous sommes plus équilibrés maintenant"

19:00
Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

19:30
Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

Bruges sur le buzzer ! Le Club ne rassure pas avant la Ligue des Champions et peut remercier son supersub

18:03
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: El Ouahdi - Coman - Doumbia

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: El Ouahdi - Coman - Doumbia

17:30
Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

Le même coup que la saison dernière pour Dender à Anderlecht ? "Nous ne sommes pas sans espoir"

18:10
Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League

Débuts prometteurs pour Maxim De Cuyper, et totalement réussis pour Noah Sadiki en Premier League

18:30
Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"

Le sourire mystérieux du double buteur Zakaria El Ouahdi : "Je n'ai aucune connaissance des discussions"

17:30
Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

09:00
Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

08:00
Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

16:30
Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

16:00
"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

15:00
Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

06:00
Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?

Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?

15:30
Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

13:30
Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

12:00
"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

14:00
Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

14:30
2
À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

13:00
Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

12:40
Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

12:20
Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union Interview

Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union

15/08
Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

11:00
Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

11:30
L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

10:30
Quatrième journée de D1A et toujours pas de football à la télé : une tendance claire dans les négociations

Quatrième journée de D1A et toujours pas de football à la télé : une tendance claire dans les négociations

10:00
"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

08:20
"Pocognoli m'en veut un peu" : Mircea Rednic va-t-il encore lui jouer un mauvais tour lors d'Union - Standard ?

"Pocognoli m'en veut un peu" : Mircea Rednic va-t-il encore lui jouer un mauvais tour lors d'Union - Standard ?

15/08
Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

09:30
Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

08:40
David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

07:40
Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 17/08 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved