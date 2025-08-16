"Le Standard sera trop juste pour être dans le top 6" : Anthony Moris se livre sur le duel entre ses deux anciens clubs

Anthony Moris suivra avec attention le duel entre l'Union et le Standard, ses deux anciens clubs. Le nouveau portier d'Al-Khaleej espère une victoire des Unionistes, tout en souhaitant également voir les Rouches retrouver le sommet.

C’est un duel attendu entre l'Union Saint-Gilloise et le Standard qui se déroulera ce samedi soir au Parc Duden. Une rencontre qu’Anthony Moris aurait aimé suivre avec attention, mais il devra se contenter de la rediffusion ou du résumé puisqu’il sera au mariage de son frère. Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Avenir, il s’est néanmoins exprimé sur ce duel entre ses deux anciens clubs.

"J’espère que l’Union va gagner, mais que le Standard va se redresser. Je suis très content de voir que Pierre François, que je connais bien, est revenu au club. Il est très rationnel dans les décisions qu’il prend pour le bien du club", a-t-il lancé, rassuré quant à l’avenir du club après le passage entre les mains américaines.

Je pense que le Standard sera un peu juste pour le top 6, mais il ne sera pas loin"

"Je connais aussi Marc Wilmots, j’aime son tempérament. Le football belge a besoin d’un Standard au sommet et j’ai l’impression qu’il vit un petit renouveau. Je pense que ce sera un peu juste pour le top 6 cette saison, mais il ne sera pas loin."

Anthony Moris salue le travail de Marc Wilmots au Standard

En stage à Arnhem, aux Pays-Bas, avec son club saoudien d’Al-Khaleej, Anthony Moris suit encore le football belge avec attention et apprécie le mercato réalisé par Marc Wilmots à Sclessin.

"Ils ont eu l’intelligence de s’appuyer sur des joueurs d’expérience, qui savent faire face à la pression et épauler les jeunes. Ça prendra des années pour reconstruire le club, et c’est bien d’avoir un homme clair, comme Wilmots. Le fait qu’il ait démarché Witsel montre qu’il n’est pas là pour sa petite personne."