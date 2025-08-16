Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

Fabio Silva a l'embarras du choix après sa bonne saison à Las Palmas. Le mercato de l'attaquant portugais est une nouvelle fois très agité.

Fabio Silva continue d'enchaîner les clubs : la saison dernière, l'ancien Anderlechtois a été prêté à un quatrième club différent pour Wolverhampton, qui avait payé pas moins de 40 millions au FC Porto alors que le joueur venait de fêter ses 18 ans.

Loué à Las Palmas, l'attaquant de 23 ans sort d'une saison à dix buts en Liga. Ses performances en Espagne lui ont même permis d'être appelé pour la première par Roberto Martinez avec le Portugal en novembre dernier.

Et ce n'est pas tout : cela pourrait également lui ouvrir les portes d'un beau transfert cet été. Celui qui souffrait autrefois d'isolement chronique en pointe de l'attaque anderlechtoise est convoité par plusieurs clubs européens de premier plan.

Fabio Silva veut jouer en Coupe d'Europe

L'un de ces clubs n'était autre que Leipzig. Mais Silva ne sera pas le nouveau compère de Loïs Openda en pointe de l'attaque. Sacha Tavolieri rapporte que l'ancien attaquant de Felice Mazzu a décliné car le club n'était qualifié pour aucune compétition européenne. Ce qui explique que Leipzig s'est tourné vers Rômulo, un Brésilien qui s'est illustré dans le championnat turc.

Mais vu sa situation contractuelle (il entre dans sa dernière année de contrat), Fabio Silva sera tout de même bien vendu par Wolverhampton. Dortmund et l'AS Roma se le disputent toujours. Les deux clubs lui offrent un contrat de cinq ans, le dossier est encore ouvert.