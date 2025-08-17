Des tensions autour de Raskin avant Bruges ? Son coach met en cause l'entourage

Thomas Buffel conseille à Nicolas Raskin de ne pas se laisser distraire par les rumeurs de transfert et de rester encore une saison aux Rangers.

L’ancien Diable Rouge Thomas Buffel connaît le joueur pour l’avoir coaché chez les Espoirs belges. Cette année, il l’a vu franchir un cap jusqu’à rejoindre l’équipe nationale grâce à ses prestations en club. Pourtant, ces dernières semaines, Raskin a dû se contenter du banc.

Le nouvel entraîneur Russell Martin l’a laissé sur le banc contre le Viktoria Plzeň et Dundee, estimant que le milieu de 24 ans se laisse trop distraire par les rumeurs de transfert.

Martin a tenu à préciser que les Rangers n’avaient reçu aucune offre officielle. "L’incertitude ne vient pas de propositions faites au club, mais de personnes qui le contactent directement", a-t-il expliqué. L’entourage de Raskin jouerait un rôle important dans cette situation.

Le conseil de Thomas Buffel

En Premier League, Wolverhampton et Aston Villa s’intéresseraient à lui, tout comme le Real Betis en Espagne. Pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs.

Pour Buffel, il serait bénéfique que son ancien protégé reste à Ibrox. "Je pense qu’une saison supplémentaire aux Rangers ne pourrait que lui faire du bien. N’oublions pas que ce club offre du haut niveau", a-t-il souligné. Selon lui, Raskin peut devenir un joueur clé.