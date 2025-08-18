Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

Le Club de Bruges s'est imposé difficilement contre Zulte Warem. Mais derrière ce succès, Marc Degryse met en garde : l'équipe doit se renforcer.

Le Club de Bruges a battu Zulte Warem 0-1 samedi, mais sans convaincre. Longtemps en difficulté, les Blauw en Zwart ont dû attendre un geste exceptionnel de Shandre Campbell pour arracher la victoire.

Certains observateurs invitent à la prudence. C’est le cas de Marc Degryse, qui a livré son analyse dans Het Laatste Nieuws. L’ancien Diable Rouge n’a pas hésité à donner quelques conseils à la direction brugeoise.

"Le Club de Bruges a bien débuté la saison. Tout se passe bien et Nicky Hayen a la chance que certains de ses remplacements aient bien fonctionné. Les Rangers ne devraient pas être un obstacle. Mais lorsque les choses sérieuses commenceront en septembre, il n'y aura pas d'échappatoire avec cette équipe."

Degryse n’en reste pas là et appelle à plus d’ambition sur le marché des transferts. "Je pense que la direction ne devrait pas se concentrer uniquement sur les jeunes joueurs prometteurs ; elle a besoin de joueurs expérimentés, immédiatement disponibles. Pour l'instant, je pense que l'attaque est trop limitée. Il nous faut au moins deux joueurs supplémentaires."

Si Bruges veut rivaliser avec les meilleures équipes européennes, il faudra muscler l’effectif. "L'Union commence à dépenser beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas rester les bras croisés."