Besnik Hasi est catégorique : voici pourquoi Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic ne jouent pas avec les A d'Anderlecht

Anderlecht a investi plus de 5 millions d'euros cet été pour recruter Cvetkovic et Hatenboer, mais pour l'instant, ils évoluent uniquement avec les RSCA Futures. Selon l'entraîneur Besnik Hasi, ils ne sont pas encore prêts pour l'équipe première.

Le Sporting d'Anderlecht a été très actif sur le marché des transferts cet été, et également rapide dans ses mouvements. Cedric Hatenboer a été recruté au cours de l’année et a terminé sa saison à l’Excelsior Rotterdam, en prêt.

On attendait également beaucoup de Mihajlo Cvetkovic. L’attaquant serbe est arrivé avec de grandes attentes et a hérité du numéro 9. Cependant, leurs qualités ne se sont pas encore pleinement révélées au Lotto Park.

Le week-end dernier, Cvetkovic a marqué avec les RSCA Futures, où Hatenboer était également titulaire. Un signe encourageant, surtout pour deux joueurs sur lesquels le Sporting d’Anderlecht a investi une somme conséquente, estimée à plus de 5 millions d’euros pour les deux.

Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic ne sont pas encore prêts pour les A

Selon Het Nieuwsblad, les raisons pour lesquelles ils ne font pas encore partie de l’équipe première sont assez simples. Besnik Hasi estime que Cvetkovic possède un réel sens du but, mais qu’il doit encore progresser dans tous les autres aspects du jeu. Il progresse, mais n’est pas encore en mesure de rivaliser avec les autres attaquants.

Hatenboer, quant à lui, a souffert d’une commotion cérébrale pendant la préparation, mais ce n’est pas la raison principale de son absence dans l’équipe première. Selon Hasi, il doit encore progresser en championnat, l’entraîneur estimant simplement qu’il n’est pas encore prêt pour la Jupiler Pro League.

Le recrutement d’Olivier Renard tranche avec celui de Jesper Fredberg. Le Danois recrutait des joueurs prêts à l’emploi, tandis que Renard mise beaucoup sur l’avenir, avec des joueurs susceptibles de se révéler plus tard et de rapporter une belle somme d’argent. C’est dans ce cadre que sont arrivés Cedric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic, qui devront encore patienter avant de découvrir la D1A et la Coupe d’Europe.

