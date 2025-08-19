Cyriel Dessers évoque un retour en Belgique... et cite un club surprenant

Cyriel Dessers affrontera le Club de Bruges avec les Rangers. L'attaquant n'exclut pas un retour en Belgique et mentionne même... le KV Malines comme club où il pourrait envisager de jouer plus tard.

Cyriel Dessers affrontera le Club Brugge mardi soir, avec les Glasgow Rangers où il est actif depuis l'été 2023. Il avait à l'époque signé en provenance de l'Italie et de Cremonese contre 5 millions d'euros.

En Belgique, il a déjà joué pour plusieurs équipes. Dessers a évolué à l'OH Louvain, au KSC Lokeren et au KRC Genk. Il portait les couleurs des Limbourgeois entre 2020 et 2022, après un passage réussi aux Pays-Bas. Mais un jour ou l'autre, un retour en Belgique l'intéresserait.



"Pourquoi pas ? Pour le moment, c'est encore trop tôt, mais je vis à l'étranger depuis un certain temps, et j'ai récemment acheté une maison à Malines", déclare l'attaquant nigérian dans Het Laatste Nieuws. "Il y a quand même quelques équipes belges pour lesquelles j'ai de l'attirance."

Finalement, il en mentionne une. "À Malines, j'ai déjà été abordé plusieurs fois par des fans du KV qui m'ont demandé si je ne viendrais pas jouer pour leur club. (rit) Et je pense que ma femme et ma belle-famille ne s'y opposeraient pas non plus. Mais nous devrons encore voir comment cela se concilie avec ma carrière."

"Ces dernières années, j'ai joué pour de grandes équipes aux Pays-Bas, en Écosse et en Belgique, ce qui est génial, mais le KV Malines est également un club fantastique. Et pour le reste, j'essaie de garder autant de portes ouvertes que possible, on ne sait jamais ce que l'avenir professionnel nous réserve", conclut Dessers.