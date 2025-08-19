Le retour surprise de Noë Dussenne en Belgique : "Un vrai leader pour notre jeune équipe"

Le retour surprise de Noë Dussenne en Belgique : "Un vrai leader pour notre jeune équipe"
Photo: © photonews

Noë Dussenne, parti il y a deux ans au Lausanne Sport en Suisse, revient en JPL. Il a signé à OHL, où on se réjouit de sa venue après un début de saison compliqué.

Noé Dussenne avait quitté le Standard en été 2023 en tant que capitaine. Il avait décidé de rejoindre gratuitement le club suisse de Lausanne Sport.

Devenu l'un des défenseurs les plus fiables de D1 suisse, Dussenne a décidé de revenir en Belgique. Il a signé en faveur d'OHL pour trois saisons. 

Les Louvanistes ont mal commencé la saison avec 1 point sur 12 et David Hubert a déjà demandé à plusieurs reprises des renforts.

Dussenne peut-il sauver la tête d'Hubert ?

Le directeur sportif Gyorgy Csepregi est satisfait du transfert du défenseur central : "Avec Noé Dussenne, nous n'accueillons pas seulement un défenseur de qualité, mais surtout un vrai leader, sur et en dehors du terrain", déclare-t-il sur le site d'OHL.

"Son expérience et sa connaissance de notre championnat font de lui le joueur idéal pour aider à développer notre jeune équipe. Noé associe personnalité et mentalité appropriée, et grâce à ses qualités et à son leadership, il jouera un rôle important dans la construction de notre équipe."

Standard
OH Louvain

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
