Vers un départ de Louvain ? Un club actif en Coupe d'Europe veut attirer William Balikwisha et...renflouer le Standard

William Balikwisha a reçu une offre concrète du Maccabi Tel Aviv. Le club israélien souhaite recruter le milieu offensif de Louvain, avec un contrat de trois ans à la clé.

Un an après avoir quitté le Standard avec fracas, William Balikwisha sort d'une première saison mitigée à Louvain, où il a disputé 34 matches et marqué deux buts avec une passe décisive. L'attaquant de 26 ans ne s'est pas imposé comme un titulaire indiscutable, mais son profil reste attractif pour les clubs étrangers.

C'est ainsi que Sacha Tavolieri rapporte un intérêt certain du Maccabi Tel Aviv. Le club israélien en aurait même fait sa priorité du mercato, lui proposant un contrat de trois ans.

William Balikwisha à un tournant de sa carrière

Louvain est ouvert à un départ de Balikwisha et collabore à un éventuel transfert. Les discussions sont en cours avec le Maccabi Tel Aviv, le champion sortant de la compétition israélienne qui s'apprête à disputer un barrage d'Europa League contre le Dynamo Kiev.

En rejoignant Tel Aviv, Balikwsiha serait ainsi assuré de disputer la Coupe d'Europe pour la première fois de sa carrière. Mais sauter le pas vers une telle destination ne manquerait pas de poser question vu la situation entre Isaël et Gaza, à l'image du transfert de Jelle Bataille au Maccabi Haifa.

Un autre facteur à prendre en compte est l'indemnité que Louvain devra au Standard. Les Rouches ont en effet négocié de toucher 20% à la revente sur le prochain transfert de Balikwisha. Avec encore trois ans de contrat à Den Dreef, ce dernier pourrait donc bien arrondir les fins de mois des finances liégeoises.