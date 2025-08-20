Vers un départ de Louvain ? Un club actif en Coupe d'Europe veut attirer William Balikwisha et...renflouer le Standard

Vers un départ de Louvain ? Un club actif en Coupe d'Europe veut attirer William Balikwisha et...renflouer le Standard
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

William Balikwisha a reçu une offre concrète du Maccabi Tel Aviv. Le club israélien souhaite recruter le milieu offensif de Louvain, avec un contrat de trois ans à la clé.

Un an après avoir quitté le Standard avec fracas, William Balikwisha sort d'une première saison mitigée à Louvain, où il a disputé 34 matches et marqué deux buts avec une passe décisive. L'attaquant de 26 ans ne s'est pas imposé comme un titulaire indiscutable, mais son profil reste attractif pour les clubs étrangers.

C'est ainsi que Sacha Tavolieri rapporte un intérêt certain du Maccabi Tel Aviv. Le club israélien en aurait même fait sa priorité du mercato, lui proposant un contrat de trois ans.

William Balikwisha à un tournant de sa carrière

Louvain est ouvert à un départ de Balikwisha et collabore à un éventuel transfert. Les discussions sont en cours avec le Maccabi Tel Aviv, le champion sortant de la compétition israélienne qui s'apprête à disputer un barrage d'Europa League contre le Dynamo Kiev.

En rejoignant Tel Aviv, Balikwsiha serait ainsi assuré de disputer la Coupe d'Europe pour la première fois de sa carrière. Mais sauter le pas vers une telle destination ne manquerait pas de poser question vu la situation entre Isaël et Gaza, à l'image du transfert de Jelle Bataille au Maccabi Haifa.

Un autre facteur à prendre en compte est l'indemnité que Louvain devra au Standard. Les Rouches ont en effet négocié de toucher 20% à la revente sur le prochain transfert de Balikwisha. Avec encore trois ans de contrat à Den Dreef, ce dernier pourrait donc bien arrondir les fins de mois des finances liégeoises.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Standard
OH Louvain
William Balikwisha

Plus de news

Le Standard plutôt que l'Allemagne : les deux Liégeois qui ont poussé Timothy Nkada à signer en Rouche

Le Standard plutôt que l'Allemagne : les deux Liégeois qui ont poussé Timothy Nkada à signer en Rouche

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Balikwisha - Arokodare

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Balikwisha - Arokodare

17:00
Le Standard accélère, cette fois côté départs : Marc Wilmots se rapproche du grand objectif de la direction

Le Standard accélère, cette fois côté départs : Marc Wilmots se rapproche du grand objectif de la direction

14:40
L'Antwerp reverra-t-il les cinq millions payés au Standard ? Complication de dernière minute dans le dossier Balikwisha

L'Antwerp reverra-t-il les cinq millions payés au Standard ? Complication de dernière minute dans le dossier Balikwisha

17:00
Enfin le bout du tunnel ? La nouvelle que Killian Sardella attendait depuis des mois

Enfin le bout du tunnel ? La nouvelle que Killian Sardella attendait depuis des mois

16:30
Un attaquant de Pro League pour suppléer Romelu Lukaku à Naples ? "Il suffit d'attendre que le premier domino tombe"

Un attaquant de Pro League pour suppléer Romelu Lukaku à Naples ? "Il suffit d'attendre que le premier domino tombe"

15:30
Encore un forfait supplémentaire pour un Anderlecht : un joueur absent pour raisons personnelles

Encore un forfait supplémentaire pour un Anderlecht : un joueur absent pour raisons personnelles

15:00
Ce n'est plus le même homme : contesté par les supporters du Standard, il revit en Angleterre

Ce n'est plus le même homme : contesté par les supporters du Standard, il revit en Angleterre

12:20
1
La révolte gronde dans le vestiaire de Mons : "Personne ne nous a rien demandé"

La révolte gronde dans le vestiaire de Mons : "Personne ne nous a rien demandé"

14:20
La victoire de Bruges a fait des dégâts en Écosse : "Il va pouvoir rappeler sa mère"

La victoire de Bruges a fait des dégâts en Écosse : "Il va pouvoir rappeler sa mère"

14:00
Quelles sont les chances d'Anderlecht contre l'AEK ? "Ce serait un exploit si nous passions"

Quelles sont les chances d'Anderlecht contre l'AEK ? "Ce serait un exploit si nous passions"

13:30
3
Ancien joueur, entraîneur et président du club : le RWDM perd un personnage clé de son histoire

Ancien joueur, entraîneur et président du club : le RWDM perd un personnage clé de son histoire

13:00
La poisse, la vraie : parti de Pro League en grande pompe il y a quatre jours, il se déchire les ligaments croisés

La poisse, la vraie : parti de Pro League en grande pompe il y a quatre jours, il se déchire les ligaments croisés

12:40
Le retour surprise de Noë Dussenne en Belgique : "Un vrai leader pour notre jeune équipe"

Le retour surprise de Noë Dussenne en Belgique : "Un vrai leader pour notre jeune équipe"

22:00
Un fond noir qui en dit long : les premiers mots de Romelu Lukaku sur la plus grave blessure de sa carrière

Un fond noir qui en dit long : les premiers mots de Romelu Lukaku sur la plus grave blessure de sa carrière

12:00
63 millions, 250 matchs de Série A et 106 sélections : voilà ce qu'Anderlecht devra surmonter contre l'AEK Athènes

63 millions, 250 matchs de Série A et 106 sélections : voilà ce qu'Anderlecht devra surmonter contre l'AEK Athènes

11:40
Le parcage unioniste en danger à la RAAL ? "J'ai été interpellé par des supporters de Charleroi"

Le parcage unioniste en danger à la RAAL ? "J'ai été interpellé par des supporters de Charleroi"

11:20
9
Officiel : Gaëtan Coucke quitte l'Arabie Saoudite et se recase en Europe

Officiel : Gaëtan Coucke quitte l'Arabie Saoudite et se recase en Europe

11:00
"Je ne sais pas où va Mons" : les langues se délient au Tondreau après le départ des Ferrera

"Je ne sais pas où va Mons" : les langues se délient au Tondreau après le départ des Ferrera

10:30
La solution aux problèmes défensifs ? Anderlecht sur les traces d'une ancienne armoire à glace de l'Antwerp

La solution aux problèmes défensifs ? Anderlecht sur les traces d'une ancienne armoire à glace de l'Antwerp

10:00
Deux transferts en approche à Seraing, dont un ancien de Mouscron aux oubliettes en D1A

Deux transferts en approche à Seraing, dont un ancien de Mouscron aux oubliettes en D1A

09:30
Une tuile de plus pour Hasi : un forfait confirmé dans les rangs d'Anderlecht face à l'AEK

Une tuile de plus pour Hasi : un forfait confirmé dans les rangs d'Anderlecht face à l'AEK

09:00
Après Djenepo, le Standard cherche une solution pour un autre excédentaire

Après Djenepo, le Standard cherche une solution pour un autre excédentaire

22:30
De la Ligue des Champions aux Francs Borains : Igor De Camargo tient son nouveau transfert

De la Ligue des Champions aux Francs Borains : Igor De Camargo tient son nouveau transfert

08:30
Une première depuis Kevin De Bruyne en 2022 : un Belge dans l'équipe de l'année en Premier League !

Une première depuis Kevin De Bruyne en 2022 : un Belge dans l'équipe de l'année en Premier League !

08:00
Un but de classe mondiale pour mettre Bruges sur orbite : "S'il fait ça, il est en difficulté"

Un but de classe mondiale pour mettre Bruges sur orbite : "S'il fait ça, il est en difficulté"

07:40
Anders Dreyer se confie à un autre ex-Mauve : "Le foot pratiqué ici me convient, c'est parfait"

Anders Dreyer se confie à un autre ex-Mauve : "Le foot pratiqué ici me convient, c'est parfait"

07:20
Ca ne tentait pas Kasper Dolberg : Olivier Renard a refusé une offre pour son attaquant

Ca ne tentait pas Kasper Dolberg : Olivier Renard a refusé une offre pour son attaquant

07:00
2
En manque de temps de jeu à l'Union, il pourrait renforcer l'OHL de David Hubert

En manque de temps de jeu à l'Union, il pourrait renforcer l'OHL de David Hubert

06:40
En manque de temps de jeu au Standard, un jeune du club intéresse un autre club de D1A

En manque de temps de jeu au Standard, un jeune du club intéresse un autre club de D1A

20:20
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Šutalo - Trossard - Kuavita

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Šutalo - Trossard - Kuavita

22:30
Une mi-temps de folie, une mi-temps de souffrance mais Bruges se rapproche de la Champions League !

Une mi-temps de folie, une mi-temps de souffrance mais Bruges se rapproche de la Champions League !

22:58
4
🎥 L'inspiration de Vermant, l'enchaînement de Mechele : Bruges vit un début de match fou à Glasgow !

🎥 L'inspiration de Vermant, l'enchaînement de Mechele : Bruges vit un début de match fou à Glasgow !

21:40
Départ ou prolongation ? L'avenir de Leandro Trossard est scellé

Départ ou prolongation ? L'avenir de Leandro Trossard est scellé

21:20
Comment l'Union Saint-Gilloise a donné un coup de pouce à Charleroi... et fait perdre un joueur à Malines

Comment l'Union Saint-Gilloise a donné un coup de pouce à Charleroi... et fait perdre un joueur à Malines

21:00
1
Il est grand temps qu'Anderlecht dégraisse : la fin de mercato sera chargée pour Olivier Renard

Il est grand temps qu'Anderlecht dégraisse : la fin de mercato sera chargée pour Olivier Renard

20:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved