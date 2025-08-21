L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard


Le nouvel attaquant du Standard sera bientôt rejoint en Belgique par son ancien coéquipier de Rodez, mais pas à Sclessin : Ibrahima Baldé devrait s'engager avec le Cercle de Bruges dans les prochaines heures.

Début août, Timothé Nkada devenait la onzième (et dernière ?) recrue estivale du Standard. Troisième meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée avec 17 réalisations, il a quitté Rodez pour s’engager chez les Rouches contre un montant inférieur à deux millions d’euros.

En attaque, Nkada formait souvent un duo avec Ibrahima Baldé, attaquant franco-sénégalais de 22 ans, auteur de sept buts et trois passes décisives lors du dernier exercice. Ensemble, ils ont permis au club aveyronnais de décrocher une 14e place, synonyme de maintien en Ligue 2.

Le Cercle de Bruges se renforce à Rodez avec l'ancien compère de Timothé Nkada

Mais après avoir disputé les deux premiers matchs de la nouvelle saison avec Rodez, sans trouver le chemin des filets, Ibrahima Baldé va lui aussi quitter la Ligue 2… pour rejoindre la Belgique.

Selon les informations de Foot Mercato, il doit passer sa visite médicale dans la soirée avant de signer un contrat de quatre ans avec le Cercle de Bruges.

Un joli coup potentiel pour les Groen & Zwart, qui devraient débourser près de 1,5 M€ pour s’attacher ses services. Un renfort offensif supplémentaire pour Onur Cinel, qui pourrait déjà compter sur lui samedi soir lors du déplacement des Brugeois… sur la pelouse du Standard. Une rencontre où Timothé Nkada, en l’absence de Thomas Henry et Dennis Ayensa, devrait connaître sa première titularisation avec les Rouches.

Jupiler Pro League

