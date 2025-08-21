Trois clubs belges s'intéresseraient à l'une des sensations du championnat suédois

Le Club de Bruges, le Cercle de Bruges et le KVC Westerlo auraient jeté leur dévolu sur Ezekiel Alladoh. L'attaquant nigérian de 19 ans sort d'une belle saison en D1 suédoise.

Selon les médias suédois, dont Aftonbladet, trois clubs belges se sont manifestés auprès de l'IF Brommapojkarna en vue d'un éventuel transfert d'Ezekiel Alladoh. Le jeune ghanéen, arrivé en début d'année en provenance d'Accra Lions FC, a immédiatement impressionné, marquant 5 buts en 19 matchs de championnat.

Alladoh sous les projecteurs après s'être fait remarquer à Brommapojkarna

Le Club de Bruges, le Cercle de Bruges et Westerlo auraient franchi des étapes concrètes et se préparent à soumettre une offre officielle. La direction sportive de Brommapojkarna confirme le contact, mais reste sur la réserve.

“Quelques clubs belges se sont manifestés, mais nous ne pouvons rien dire de plus pour le moment,” a déclaré le directeur sportif Philip Berglund à Aftonbladet.

Le Club de Bruges verrait en Alladoh un joueur pour l'avenir, mais on sait que Westerlo cherche du renfort prêt immédiatement pour pallier le départ récent de Matija Frigan. Affaire à suivre, car le mercato approche de son dénouement.