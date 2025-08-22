16 ans et déjà chez les U23 : ce grand talent du football belge pourrait quitter l'Antwerp pour un géant européen

Frère de Jeremy Kandje Mbambi, qui a quitté La Gantoise pour Pise en début d'été, Jediael Mbambi pourrait lui aussi changer d'air avant la fin du mercato. Son entourage a notamment rencontré les dirigeants de la Juventus.

En début d'été, Jeremy Kandje Mbambi, défenseur central de 17 ans et international espoirs belge, a quitté La Gantoise pour rejoindre Pise, en Italie, où il fait déjà partie du noyau de l'équipe première, en Série A.

Son petit frère, Jediael Mbambi, pourrait également changer d'air avant la fin du mercato. Défenseur né en 2009, il a signé son premier contrat professionnel à l'Antwerp l'été dernier et fait partie du noyau U23, en D1 VV.

Jediael Mbambi en contact avec la Juventus

Selon nos informations, il pourrait bientôt, comme son frère, rejoindre l’Italie. En effet, la famille et l'entourage du joueur ont rencontré les dirigeants de la Juventus cette semaine.

L'idée de la Vieille Dame est claire : l'inclure en Primavera, le championnat des jeunes en Italie, avant de l'intégrer dans le noyau B, qui évolue en Série C, la troisième division.

Sous contrat jusqu'en 2026 au Bosuil, Jediael Mbambi pourrait rejoindre d'autres jeunes Belges présents dans le noyau Primavera de la Juventus : Maxime De Brul, Wout Gielen, Grady Makiobo, Enzo Keutgen ou encore Josué Grelaud.