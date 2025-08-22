"C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

Le Club de Bruges, Anderlecht et Genk ne jouent pas en JPL ce week-end en raison des nouvelles règles de report. Marc Degryse estime que c'est une drôle de tendance.

Le Club de Bruges, Anderlecht et Genk étaient engagés en Europe cette semaine. Les trois équipes ne joueront donc pas en Jupiler Pro League ce week-end.

Les matchs ont été reportés. Cette saison, cela est devenu beaucoup plus simple grâce à de nouvelles règles. Les clubs belges peuvent désormais reporter leur rencontre de championnat si celle-ci tombe entre des barrages européens ou lors de la dernière journée de groupes. Ensuite, ils ont encore droit à un report supplémentaire à un moment de leur choix après la phase de groupes.

Cette mesure doit favoriser le football belge, mais elle ne fait pas l’unanimité. Marc Degryse ne comprend pas vraiment pourquoi il faut reporter. "On ne peut jamais le savoir à l’avance, mais avec ce résultat, c’est dommage qu’ils ne jouent pas ce week-end", a-t-il confié à propos de Genk au micro de HLN.

"Ils sont dans une bonne dynamique, mais doivent attendre une semaine avant de rejouer. À ce stade de la compétition, c’est très long. L’effectif est tout de même assez large pour donner du temps de jeu à tout le monde, non ?"

"Je trouve donc que c’est une drôle de tendance de reporter les matchs. Car quand vont-ils les jouer ? Plus tard dans la saison, à un moment où le calendrier sera déjà plus chargé et plus difficile", conclut-il.