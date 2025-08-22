La Belgique rate le coche après le partage d'Anderlecht : voici l'évolution du coefficient UEFA

La Belgique rate le coche après le partage d'Anderlecht : voici l'évolution du coefficient UEFA
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Victoires du Club de Bruges et de Genk, partage pour le Sporting d'Anderlecht : au coefficient UEFA, la Belgique signe un début de saison moins convaincant que celui du Portugal ou des Pays-Bas.

Le coefficient UEFA est important pour déterminer le nombre de tickets européens attribués à chaque pays. Huitième, la Belgique pourrait compter deux participants directs à la phase de ligue de la Ligue des Champions en cas de percée à la sixième place de ce classement.

Mais en ce début de saison, nos représentants font un peu moins bien que les Pays-Bas et le Portugal, qui devancent la Belgique, laquelle dispose toutefois d'une large avance sur la Turquie, neuvième.

La Belgique toujours huitième du coefficient UEFA

Cette semaine, le Club de Bruges s'est imposé à Glasgow, Genk a corrigé le Lech Poznań, tandis que le Sporting d'Anderlecht a été accroché à domicile par l'AEK Athènes.

Une rencontre qui aurait pu permettre à la Belgique de se rapprocher encore un peu plus du Portugal, septième du classement actuel. C'est l'objectif poursuivi cette saison concernant le coefficient UEFA.

Cependant, la Belgique compte un petit désavantage par rapport aux autres pays : elle n'a plus que quatre représentants, puisque le Sporting Charleroi a été éliminé dès le premier tour préliminaire de la Conference League. La Belgique est le seul pays du top 10 européen à avoir déjà perdu un club. Battu à domicile par Shamrock Rovers, Santa Clara (Portugal) pourrait connaître le même sort que les Carolos.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi

Plus de news

Yasin Özcan, un prêt loin d'être bon marché : ce que les Mauves dépensent pour le défenseur turc

Yasin Özcan, un prêt loin d'être bon marché : ce que les Mauves dépensent pour le défenseur turc

09:00
"Nous avons répondu aux critiques" : d'une gifle, Genk est presque déjà qualifié en Europa League

"Nous avons répondu aux critiques" : d'une gifle, Genk est presque déjà qualifié en Europa League

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Cascio - Djenepo - Al-Sahafi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Cascio - Djenepo - Al-Sahafi

23:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Servais - Mboup - Stassin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Servais - Mboup - Stassin

07:40
Ce serait un beau but d'adieu, mais Kasper Dolberg fait une promesse aux supporters d'Anderlecht Interview

Ce serait un beau but d'adieu, mais Kasper Dolberg fait une promesse aux supporters d'Anderlecht

23:00
Un temps pisté par le Standard, le Namurois Mathis Servais évoque son avenir à Beveren

Un temps pisté par le Standard, le Namurois Mathis Servais évoque son avenir à Beveren

07:40
Le meilleur Anderlecht qu'on ait vu jusqu'ici, et pourtant : les notes des Mauves contre l'AEK

Le meilleur Anderlecht qu'on ait vu jusqu'ici, et pourtant : les notes des Mauves contre l'AEK

22:45
Plus inspiré qu'Anderlecht : Genk s'offre un récital et goûtera bien à l'Europa League

Plus inspiré qu'Anderlecht : Genk s'offre un récital et goûtera bien à l'Europa League

22:30
Le successeur de Nikola Storm ? Malines cible un ancien espoir du Standard et du RWDM

Le successeur de Nikola Storm ? Malines cible un ancien espoir du Standard et du RWDM

07:20
Plus de peur que de mal ? Un grand espoir belge contraint de céder sa place en Conférence League

Plus de peur que de mal ? Un grand espoir belge contraint de céder sa place en Conférence League

06:30
Anderlecht gâche la meilleure mi-temps de sa saison et devra aller créer l'exploit à Athènes

Anderlecht gâche la meilleure mi-temps de sa saison et devra aller créer l'exploit à Athènes

21:55
4
🎥 Non, ce n'est pas une théorie du complot : la vidéo fumante qui dessine l'avenir de Lucas Stassin

🎥 Non, ce n'est pas une théorie du complot : la vidéo fumante qui dessine l'avenir de Lucas Stassin

07:00
🎥 De la danish dynamite ! La frappe surpuissante de Kasper Dolberg pour lancer Anderlecht

🎥 De la danish dynamite ! La frappe surpuissante de Kasper Dolberg pour lancer Anderlecht

21:20
Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

21/08
Ce ne sera finalement pas Seraing : après deux ans au RFC Liège, Alessio Cascio change d'horizon

Ce ne sera finalement pas Seraing : après deux ans au RFC Liège, Alessio Cascio change d'horizon

23:20
Le héros de la montée bientôt de retour avec la RAAL ? "Des choses se passent, mais il est toujours là"

Le héros de la montée bientôt de retour avec la RAAL ? "Des choses se passent, mais il est toujours là"

20:00
Officiel : encore un départ au Standard, qui peut chaudement remercier Ricardo Sa Pinto

Officiel : encore un départ au Standard, qui peut chaudement remercier Ricardo Sa Pinto

21:40
Mehdi Bayat pousse sur l'accélérateur : encore une arrivée à Charleroi

Mehdi Bayat pousse sur l'accélérateur : encore une arrivée à Charleroi

19:30
1
Le premier round a eu lieu hors du terrain : ça barde entre les supporters d'Anderlecht et de l'AEK dans le centre

Le premier round a eu lieu hors du terrain : ça barde entre les supporters d'Anderlecht et de l'AEK dans le centre

19:00
"On ne compte pas les œufs avant qu'ils n'éclosent" : Dimitri De Condé pas si serein sur l'avenir de Zakaria El Ouahdi

"On ne compte pas les œufs avant qu'ils n'éclosent" : Dimitri De Condé pas si serein sur l'avenir de Zakaria El Ouahdi

18:40
Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

Officiel : l'Antwerp attire l'une des révélations de la dernière saison de Pro League

20:40
Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

Comme un besoin de changer d'air : un ancien cadre d'Ivan Leko quitte le Standard

20:17
C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

21:00
Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart Analyse

Bruges ne pourra pas tout refuser : tout le monde redoute la même chose chez les Blauw & Zwart

15:30
Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

Quel onze pour le match le plus important de la saison d'Anderlecht ?

16:29
De gros changements à La Gantoise, qui modifie presque totalement son organigramme

De gros changements à La Gantoise, qui modifie presque totalement son organigramme

18:20
Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

Une place de titulaire en danger à Anderlecht : les belles promesses des débuts sont loin

13:30
"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

"Anderlecht veut le vendre" : un grand absent dans la sélection de Besnik Hasi pour affronter l'AEK Athènes

14:40
1
Quatre clubs en deux ans et demi ? Gift Orban va quitter Hoffenheim après six mois seulement

Quatre clubs en deux ans et demi ? Gift Orban va quitter Hoffenheim après six mois seulement

18:00
Il commence à voir le bout du tunnel : Divock Origi et l'AC Milan se rapprochent d'un accord

Il commence à voir le bout du tunnel : Divock Origi et l'AC Milan se rapprochent d'un accord

17:30
C'est fait : enfin la relance pour Aster Vranckx, qui va être prêté avec option d'achat

C'est fait : enfin la relance pour Aster Vranckx, qui va être prêté avec option d'achat

17:00
Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

Une piste en moins pour remplacer Lukaku : Roméo Vermant sera absent plusieurs semaines

11:40
2
Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?

16:30
Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

Surprise : un joueur promu de D3 ACFF en D2 ACFF signe... professionnel en Espagne !

16:00
Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

Le KRC Genk prêt à perdre Tolu Arokodare : "Oh est aussi bon, si pas meilleur"

12:40
L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

L'ancien binôme de Timothé Nkada à Rodez va lui aussi signer en Jupiler Pro League... et croisera bientôt le Standard

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges 23/08 Westerlo Westerlo
Standard Standard 23/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 23/08 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 24/08 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved