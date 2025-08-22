La Belgique rate le coche après le partage d'Anderlecht : voici l'évolution du coefficient UEFA

Victoires du Club de Bruges et de Genk, partage pour le Sporting d'Anderlecht : au coefficient UEFA, la Belgique signe un début de saison moins convaincant que celui du Portugal ou des Pays-Bas.

Le coefficient UEFA est important pour déterminer le nombre de tickets européens attribués à chaque pays. Huitième, la Belgique pourrait compter deux participants directs à la phase de ligue de la Ligue des Champions en cas de percée à la sixième place de ce classement.

Mais en ce début de saison, nos représentants font un peu moins bien que les Pays-Bas et le Portugal, qui devancent la Belgique, laquelle dispose toutefois d'une large avance sur la Turquie, neuvième.

La Belgique toujours huitième du coefficient UEFA

Cette semaine, le Club de Bruges s'est imposé à Glasgow, Genk a corrigé le Lech Poznań, tandis que le Sporting d'Anderlecht a été accroché à domicile par l'AEK Athènes.

Une rencontre qui aurait pu permettre à la Belgique de se rapprocher encore un peu plus du Portugal, septième du classement actuel. C'est l'objectif poursuivi cette saison concernant le coefficient UEFA.

Cependant, la Belgique compte un petit désavantage par rapport aux autres pays : elle n'a plus que quatre représentants, puisque le Sporting Charleroi a été éliminé dès le premier tour préliminaire de la Conference League. La Belgique est le seul pays du top 10 européen à avoir déjà perdu un club. Battu à domicile par Shamrock Rovers, Santa Clara (Portugal) pourrait connaître le même sort que les Carolos.