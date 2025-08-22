Mauvaise nouvelle pour Anderlecht dans son projet de nouveau stade

Les rêves de nouveau stade d'Anderlecht se sont effondrés : le site de l'hypermarché Cora, pressenti pour accueillir la future enceinte multifonctionnelle, sera finalement occupé par la chaîne de jouets DreamLand.

Cora avait déjà annoncé en avril qu’elle fermerait tous ses magasins d’ici 2026. Les bâtiments appartiennent désormais à l’investisseur Mitiska REIM, qui les sous-loue en grande partie à DreamLand.

Le CEO Koen Nolmans a confirmé que dans les sept anciens magasins Cora, une enseigne d’au moins 2.000 mètres carrés sera implantée. Le site d’Anderlecht est donc maintenu et connaîtra bientôt une nouvelle affectation.

Coup dur pour Vandenhaute

Pour Anderlecht, c’est un sérieux revers. Le club voyait depuis des années l’emplacement de Cora comme la seule piste réaliste pour construire, dans sa propre commune, un stade de 50.000 places.

Le président Wouter Vandenhaute avait à plusieurs reprises souligné que le site était idéal en termes d’accessibilité et d’espace. Cette option semble désormais définitivement écartée.

L’avenir du projet de stade reste incertain. Anderlecht devra désormais explorer d’autres sites potentiels ou repenser entièrement ses plans.