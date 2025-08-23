🎥 "Même les joueurs expérimentés ont raté leur match" : Rednic explique la catastrophe du Standard face au Cercle

Mircea Rednic regrettait logiquement la prestation décevante de ses joueurs après Standard-Cercle. Les erreurs défensives ont été trop nombreuses et trop importantes, et l'absence d'un attaquant de référence a lourdement pesé sur le résultat.

Grosse contre-performance du Standard, giflé sur sa pelouse par le Cercle Bruges ce samedi soir (0-3). Les Rouches ont concédé les trois buts en première période et n’ont pas réussi à revenir au score après le repos.

« Notre situation, devoir jouer sans attaquant et improviser, était difficile », regrettait Mircea Rednic en conférence de presse. « En première mi-temps, ce n’était pas bon. On a fait trop d’erreurs. Même des joueurs expérimentés ont manqué des passes faciles et ont donné confiance à l’adversaire. On a fait des erreurs en défense, on a insisté pour repartir de l’arrière alors que le Cercle pressait haut, ce n’était pas une bonne idée. On perd souvent le ballon en jouant long, mais je préfère le perdre au milieu de terrain que devant notre rectangle. »



Le Standard est passé à côté de son sujet

Il faut le dire : les joueurs de Mircea Rednic sont totalement passés à côté de leur première période. Les erreurs défensives se sont accumulées et le déchet technique en possession de balle était bien trop important. Sclessin a grondé, et ce n’était pas immérité.

« À l’entraînement, on est une très bonne équipe, mais ici, on n’était pas bien. L’attitude, la présence… On a perdu des ballons faciles, on n’a pas réagi. On a eu quelques contres qu’on n’a pas su terminer, mais nos erreurs de la première mi-temps ne peuvent pas arriver. Quand tu fais ces erreurs, l’adversaire prend confiance. Le deuxième but, le troisième but, ce sont des erreurs collectives. L’adversaire tout seul aux 16 mètres, ça ne peut pas arriver. »

Même les joueurs d'expérience n'étaient pas dans le match"

Au repos, Rednic a remplacé Bolingoli et Nielsen par Sahabo et Mitongo. Saïd est passé sur la gauche, Mohr est redescendu en défense et le Standard a retrouvé un peu d’équilibre. Il a cependant manqué le dernier geste pour inquiéter le Cercle et relancer la rencontre.

« Je devais réaliser ces changements à la pause, ces joueurs n’étaient pas dans le match. On a eu des situations en seconde période, mais on a manqué de présence devant le but. Bradley et René ont fait ce qu’ils ont pu et on a mieux joué avec Rafiki sur le côté. C’est dommage de ne pas avoir marqué le but qui nous aurait permis de relancer le match. »