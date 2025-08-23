Interview 🎥 "Même les joueurs expérimentés ont raté leur match" : Rednic explique la catastrophe du Standard face au Cercle

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| 0 réaction
🎥 "Même les joueurs expérimentés ont raté leur match" : Rednic explique la catastrophe du Standard face au Cercle
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mircea Rednic regrettait logiquement la prestation décevante de ses joueurs après Standard-Cercle. Les erreurs défensives ont été trop nombreuses et trop importantes, et l'absence d'un attaquant de référence a lourdement pesé sur le résultat.

Grosse contre-performance du Standard, giflé sur sa pelouse par le Cercle Bruges ce samedi soir (0-3). Les Rouches ont concédé les trois buts en première période et n’ont pas réussi à revenir au score après le repos.

« Notre situation, devoir jouer sans attaquant et improviser, était difficile », regrettait Mircea Rednic en conférence de presse. « En première mi-temps, ce n’était pas bon. On a fait trop d’erreurs. Même des joueurs expérimentés ont manqué des passes faciles et ont donné confiance à l’adversaire. On a fait des erreurs en défense, on a insisté pour repartir de l’arrière alors que le Cercle pressait haut, ce n’était pas une bonne idée. On perd souvent le ballon en jouant long, mais je préfère le perdre au milieu de terrain que devant notre rectangle. »

Lire aussi… La défense a coulé, l'attaque n'a pas marqué : les notes du Standard après la débâcle contre le Cercle

Le Standard est passé à côté de son sujet

Il faut le dire : les joueurs de Mircea Rednic sont totalement passés à côté de leur première période. Les erreurs défensives se sont accumulées et le déchet technique en possession de balle était bien trop important. Sclessin a grondé, et ce n’était pas immérité.

« À l’entraînement, on est une très bonne équipe, mais ici, on n’était pas bien. L’attitude, la présence… On a perdu des ballons faciles, on n’a pas réagi. On a eu quelques contres qu’on n’a pas su terminer, mais nos erreurs de la première mi-temps ne peuvent pas arriver. Quand tu fais ces erreurs, l’adversaire prend confiance. Le deuxième but, le troisième but, ce sont des erreurs collectives. L’adversaire tout seul aux 16 mètres, ça ne peut pas arriver. »

Même les joueurs d'expérience n'étaient pas dans le match"

Au repos, Rednic a remplacé Bolingoli et Nielsen par Sahabo et Mitongo. Saïd est passé sur la gauche, Mohr est redescendu en défense et le Standard a retrouvé un peu d’équilibre. Il a cependant manqué le dernier geste pour inquiéter le Cercle et relancer la rencontre.

« Je devais réaliser ces changements à la pause, ces joueurs n’étaient pas dans le match. On a eu des situations en seconde période, mais on a manqué de présence devant le but. Bradley et René ont fait ce qu’ils ont pu et on a mieux joué avec Rafiki sur le côté. C’est dommage de ne pas avoir marqué le but qui nous aurait permis de relancer le match. »

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Cercle de Bruges
Mircea Rednic

Plus de news

La défense a coulé, l'attaque n'a pas marqué : les notes du Standard après la débâcle contre le Cercle Analyse

La défense a coulé, l'attaque n'a pas marqué : les notes du Standard après la débâcle contre le Cercle

20:40
11
Attaque muette, Epolo fautif et défense aux abois : le Standard giflé à Sclessin par le Cercle de Bruges

Attaque muette, Epolo fautif et défense aux abois : le Standard giflé à Sclessin par le Cercle de Bruges

20:11
"C'est mon idole, j'ai son maillot chez moi" : rencontre spéciale avec Marc Wilmots pour Onur Cinel Interview

"C'est mon idole, j'ai son maillot chez moi" : rencontre spéciale avec Marc Wilmots pour Onur Cinel

19:00
Cette fois, c'est la bonne : Dries Mertens met fin aux spéculations avec l'annonce attendue de longue date

Cette fois, c'est la bonne : Dries Mertens met fin aux spéculations avec l'annonce attendue de longue date

22:31
Daniel Van Buyten, jamais très loin du Standard : "Il y a déjà eu des entretiens avant Marc Wilmots"

Daniel Van Buyten, jamais très loin du Standard : "Il y a déjà eu des entretiens avant Marc Wilmots"

19:51
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Nene - Aziz - Carrasco - Balde

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Nene - Aziz - Carrasco - Balde

21:20
L'Olympic encore balayé, le RFC Liège enchaîne, Seraing et les Francs Borains au courage

L'Olympic encore balayé, le RFC Liège enchaîne, Seraing et les Francs Borains au courage

22:05
Plus de pression qu'à Saint-Trond ou au RFC Liège : Bertaccini conscient d'avoir changé de dimension à Anderlecht

Plus de pression qu'à Saint-Trond ou au RFC Liège : Bertaccini conscient d'avoir changé de dimension à Anderlecht

21:00
Toujours insaisissable qu'à l'époque : un ancien de Pro League attiré par José Mourinho pour 18 millions

Toujours insaisissable qu'à l'époque : un ancien de Pro League attiré par José Mourinho pour 18 millions

21:20
🎥 La magie a déjà opéré : Kevin De Bruyne buteur en grande pompe avec Naples !

🎥 La magie a déjà opéré : Kevin De Bruyne buteur en grande pompe avec Naples !

20:25
"Je sentais bien que quelque chose se tramait" : David Hubert à coeur ouvert sur son C4 à Anderlecht

"Je sentais bien que quelque chose se tramait" : David Hubert à coeur ouvert sur son C4 à Anderlecht

19:30
"Ce serait quand même pénible" : un ancien Diable Rouge est catégorique avec Anderlecht

"Ce serait quand même pénible" : un ancien Diable Rouge est catégorique avec Anderlecht

19:20
1
"Parfois, un joueur doit ressentir la douleur" : Ivan Leko s'explique sur sa relation avec ses hommes

"Parfois, un joueur doit ressentir la douleur" : Ivan Leko s'explique sur sa relation avec ses hommes

18:40
"Je respecte ceux qui travaillent dur pour 2000€ par mois, moi je ne saurais pas" : Benito Raman se confie sur l'argent

"Je respecte ceux qui travaillent dur pour 2000€ par mois, moi je ne saurais pas" : Benito Raman se confie sur l'argent

18:20
Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle

Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle

06:00
C'est fait : le grand talent du Standard, Daryl Leunga Leunga, va se lancer dans un nouveau défi

C'est fait : le grand talent du Standard, Daryl Leunga Leunga, va se lancer dans un nouveau défi

14:20
7
Un joueur du KRC Genk en voie de signer en Israël ?

Un joueur du KRC Genk en voie de signer en Israël ?

17:40
Joël Ordoñez pourrait rester au Club de Bruges malgré une offre de 30 millions d'euros bonus compris : voici pourquoi

Joël Ordoñez pourrait rester au Club de Bruges malgré une offre de 30 millions d'euros bonus compris : voici pourquoi

17:20
Pas un seul tir cadré mais toujours en vie dans le dernier quart d'heure : le RWDM perd tout en trois minutes

Pas un seul tir cadré mais toujours en vie dans le dernier quart d'heure : le RWDM perd tout en trois minutes

18:03
Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains

Besnik Hasi a probablement trouvé son meilleur onze : mauvaise nouvelle pour certains

16:00
1
Pas de millions d'euros supplémentaires pour l'Union SG : un transfert d'un ancien joueur tombe à l'eau

Pas de millions d'euros supplémentaires pour l'Union SG : un transfert d'un ancien joueur tombe à l'eau

17:00
Le transfert de Victor Boniface à l'AC Milan, finalement annulé ?

Le transfert de Victor Boniface à l'AC Milan, finalement annulé ?

16:30
Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat

Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat

06:30
Bientôt un nouvel ailier au Sporting de Charleroi ? Un joueur pourrait arriver en provenance de France

Bientôt un nouvel ailier au Sporting de Charleroi ? Un joueur pourrait arriver en provenance de France

15:30
Même les adversaires d'Anderlecht n'ont d'yeux que pour Nathan De Cat

Même les adversaires d'Anderlecht n'ont d'yeux que pour Nathan De Cat

14:40
1
Vers un retour de Yannick Carrasco en Europe ?

Vers un retour de Yannick Carrasco en Europe ?

15:00
Kasper Dolberg à Bruges ? Un ancien Diable Rouge est clair : "Le public d'Anderlecht n'aimerait vraiment pas ça"

Kasper Dolberg à Bruges ? Un ancien Diable Rouge est clair : "Le public d'Anderlecht n'aimerait vraiment pas ça"

14:00
Une saison entière sans Pro League à la télé ? Le point sur une impasse de plus en plus décriée

Une saison entière sans Pro League à la télé ? Le point sur une impasse de plus en plus décriée

13:30
Plusieurs joueurs absents à l'entraînement ouvert d'Anderlecht !

Plusieurs joueurs absents à l'entraînement ouvert d'Anderlecht !

13:00
Métamorphosé physiquement, Ivan Santini accueilli en Messie dans son nouveau club

Métamorphosé physiquement, Ivan Santini accueilli en Messie dans son nouveau club

10:30
La blessure la plus traumatisante de l'intersaison belge : "J'ai ressenti trois énormes craquements"

La blessure la plus traumatisante de l'intersaison belge : "J'ai ressenti trois énormes craquements"

12:20
Pas prêt face au Standard, bien pour le match à la RAAL : des premières minutes avec l'Union ?

Pas prêt face au Standard, bien pour le match à la RAAL : des premières minutes avec l'Union ?

12:40
"Certains entraîneurs essaieront de le cacher, mais..." : la nouvelle sortie forte d'Ivan Leko

"Certains entraîneurs essaieront de le cacher, mais..." : la nouvelle sortie forte d'Ivan Leko

11:30
De retour en force avec Anderlecht mais à nouveau blessé ? Alerte musculaire pour Thorgan Hazard

De retour en force avec Anderlecht mais à nouveau blessé ? Alerte musculaire pour Thorgan Hazard

12:00
1
Un départ ? Une fin de carrière à l'Union ? Christian Burgess se livre sur les offres refusées cet été

Un départ ? Une fin de carrière à l'Union ? Christian Burgess se livre sur les offres refusées cet été

11:00
Un club de Pro League pensait tenir son attaquant... la visite médicale a tout fait capoter

Un club de Pro League pensait tenir son attaquant... la visite médicale a tout fait capoter

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved