De retour en force avec Anderlecht mais à nouveau blessé ? Alerte musculaire pour Thorgan Hazard

Thorgan Hazard réalise un super début de saison avec Anderlecht. Mais il doit prendre un peu de repos.

Après une préparation difficile, lors de laquelle il a été décrié, Thorgan Hazard refait surface à Anderlecht. Alors qu'il apparaissait de plus en plus envisageable de le vendre, le Diable Rouge a fait taire les critiques avec ses quatre buts en quatre matchs de Pro League.

Celui qui n'a jamais fait de fixette sur les statistiques est même provisoirement meilleur buteur du championnat. D'abord seulement utilisé sur la scène domestique pour laisser le titulaire se préserver en vue de l'Europe, Thorgan a repris du poil de la bête.



Attention à ne pas trop enchaîner

En plus d'avoir débuté les quatre matchs en Pro League, il est également resté sur le terrain pendant 90 minutes contre l'AEK Athènes, avec un assist à la clé. Ce weekend, Anderlecht ne joue pas contre La Gantoise suite au report du match.

Et c'est une excellente nouvelle pour Thorgan Hazard. Déjà laissé à la maison par précaution lors du déplacement au Sheriff Tiraspol, il doit à nouveau prendre un peu de temps pour récupérer.

Il était ainsi absent de l'entraînement ouvert de ce matin, rapporte La Dernière Heure. Le maître à jouer des Mauves traîne une petite tension aux adducteurs. Sans doute rien de méchant, mais vu le nombre de blessés de ces derniers mois, le staff médical ne prendra aucun risque. Surtout en vue du match retour de jeudi à Athènes. Notons que Jan-Carlo Simic et Théo Leoni n'ont pas non plus pris part à la séance du jour.