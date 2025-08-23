Pas prêt face au Standard, bien pour le match à la RAAL : des premières minutes avec l'Union ?

Photo: © photonews

Dimanche, l'Union se déplace à la RAAL. Sébastien Pocognoli a confirmé se méfier des Loups dans sa préface de la rencontre.

Pour ce déplacement à l'Easi Arena, l'Union est toujours privée de Kamiel Van de Perre et Henok Teklab. Guillerme Smith, pas encore en ordre face au Standard, est par contre sélectionnable, il pourrait disputer ses premières minutes à La Louvière.

Sébastien Pocognoli se méfie des Verts : "Ce sera le match le plus révélateur de ce début de saison car c’est la première fois qu’on rencontrera une équipe promue. Sur papier, de l’extérieur, tous les feux semblent être au vert pour nous. Mais personnellement, je trouve que c’est un bon test. Cela nous permettra de nous situer dans ce genre de match. On jouera à l’extérieur, face à une équipe très motivée contre le champion en titre et qui n’aura pas grand-chose à perdre".

La RAAL veut sa deuxième victoire

Un élément important à prendre en compte est le synthétique de l'Easi Arena : "On s’est entraîné sur synthétique vendredi et on le fera encore ce samedi. Car le terrain est à prendre en compte. Ce ne sera pas spécialement un désavantage par rapport à notre style de jeu. Il faut juste avoir à l’esprit que les rebonds sont différents, et la vitesse des passes en profondeur également", explique Pocognoli, dans des propos relayés par le journal Le Soir.

Comme l'Union Saint-Gilloise, et même plus encore, la RAAL est repartie de très loin avant de regoûter aux projecteurs de la première division. Poco n'a jamais joué au Tivoli, avant la disparition du club. Il se réjouit de son retour au premier plan, qu'il compare avec 'son' Union.

"Ce sont des clubs proches de leur public, l’un avec un stade moderne, l’autre avec un stade historique. Ce qui fait le charme de chacun d’eux. Ce sont deux clubs qui ont continué à faire confiance à ceux qui leur ont permis d’en arriver là. Il y a un certain respect de ce qui avait été mis en place. Et les deux présidents ont l’air proches du projet qu’ils veulent mettre sur place", conclut-il.

Sébastien Pocognoli

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Louvain OH Louvain
