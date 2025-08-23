Un club de Pro League pensait tenir son attaquant... la visite médicale a tout fait capoter

Un club de Pro League pensait tenir son attaquant... la visite médicale a tout fait capoter

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le transfert d'Ibrahima Baldé au Cercle de Bruges est tombé à l'eau. L'attaquant franco-sénégalais de Rodez n'a pas réussi les tests médicaux à Bruges.

Lors de la visite médicale, un problème a été détecté au niveau du genou droit d'Ibrahima Baldé. Le Cercle de Bruges a décidé d’annuler le transfert. Le joueur avait disputé le week-end dernier un match contre Saint-Étienne, avec un bandage autour de ce genou.

Un accord avoisinant 1 million d’euros avait été trouvé entre le Cercle de Bruges et Rodez. L’opération est finalement tombée à l’eau après la visite médicale, selon Het Laatste Nieuws.

Un Ghanéen dans le viseur

Le Cercle veut malgré tout renforcer son secteur offensif cette saison. Le club s’intéresse maintenant au Ghanéen Ezekiel Alladoh, 19 ans, attaquant de Brommapojkarna en Suède.

D’autres clubs s’intéressent à lui. Leicester City cherche un successeur à Jamie Vardy, tandis que Westerlo suit également le joueur.

Reste à voir si le Cercle parviendra à convaincre Alladoh de rejoindre Bruges ou si le Ghanéen décidera de poursuivre sa carrière ailleurs.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Cercle de Bruges
Lens
Ibrahima Balde

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Stroeykens - Balde - Hautekiet

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/08: Stroeykens - Balde - Hautekiet

10:00
Métamorphosé physiquement, Ivan Santini accueilli en Messie dans son nouveau club

Métamorphosé physiquement, Ivan Santini accueilli en Messie dans son nouveau club

10:30
Du nouveau Tielemans à... un transfert le plus rapidement possible : le calvaire de Mario Stroeykens à Anderlecht

Du nouveau Tielemans à... un transfert le plus rapidement possible : le calvaire de Mario Stroeykens à Anderlecht

10:00
Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat

Le Standard doit réagir contre le Cercle pour rester au contact des favoris du championnat

06:30
Quel enchaînement ! Léandro Rousseau comme à l'Olympic pour faire oublier la défaite chez les Francs Borains

Quel enchaînement ! Léandro Rousseau comme à l'Olympic pour faire oublier la défaite chez les Francs Borains

09:30
Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle

Une grande question : qui en pointe ? Voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle

06:00
Les débuts (presque) parfaits, une casquette différente par rapport à Anderlecht : les vérités de Vincent Kompany

Les débuts (presque) parfaits, une casquette différente par rapport à Anderlecht : les vérités de Vincent Kompany

09:00
"Sans le coronavirus, je ne serais jamais allé à Anderlecht"

"Sans le coronavirus, je ne serais jamais allé à Anderlecht"

08:00
Poursuivi par les blessures : un ancien diamant brut de Pro League se claque dès son premier entraînement

Poursuivi par les blessures : un ancien diamant brut de Pro League se claque dès son premier entraînement

07:40
Faut-il s'inquiéter ? Un club français ciblerait l'un des cadres du Standard

Faut-il s'inquiéter ? Un club français ciblerait l'un des cadres du Standard

07:00
La Gantoise s'offre une victoire méritée contre Charleroi, Wilfried Kanga et Dante Vanzeir se font plaisir

La Gantoise s'offre une victoire méritée contre Charleroi, Wilfried Kanga et Dante Vanzeir se font plaisir

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Vranckx - Oumar Konate - Faes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Vranckx - Oumar Konate - Faes

22:30
Ça ne sent pas bon : l'avenir d'un Diable Rouge prend un mauvais tournant à Leipzig

Ça ne sent pas bon : l'avenir d'un Diable Rouge prend un mauvais tournant à Leipzig

23:30
1
Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

Le Bayern de Kompany écrase Leipzig, soirée noire pour Openda et Bakayoko

23:00
Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation Interview

Malines peut souffler : un cadre du club clarifie sa situation

22:00
OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière

OFFICIEL : un Diable Rouge débarque en Serie A pour relancer sa carrière

22:30
Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

Benito Raman vide son sac et révèle pourquoi ça s'est terminé à Anderlecht

21:20
Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

Après deux ans et demi, une page se tourne au RFC Seraing

21:40
"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN

"Je me sens abandonné" : Paul Van Himst règle ses comptes avec DAZN

21:00
2
C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

C'est fait : Nazinho va quitter le Cercle de Bruges et rejoindre un grand championnat pour un beau pactole

18:00
Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

Anderlecht insiste : les Mauves prépareraient une belle offre pour attirer un défenseur

20:30
Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

Enfin du concret pour Senne Lammens ? La Premier League pourrait changer son destin

20:00
"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle Interview

"Je ne veux pas du spectacle, mais trois points" : le Standard testera sa capacité de réaction face au Cercle

16:40
La blessure de Romelu Lukaku inquiète : Antonio Conte, le coach de Naples, tire la sonnette d'alarme

La blessure de Romelu Lukaku inquiète : Antonio Conte, le coach de Naples, tire la sonnette d'alarme

19:32
Le Standard sur le point de perdre son grand talent Daryl Leunga Leunga !

Le Standard sur le point de perdre son grand talent Daryl Leunga Leunga !

17:21
Le président du LOSC est clair à propos de l'avenir de Thomas Meunier

Le président du LOSC est clair à propos de l'avenir de Thomas Meunier

18:20
"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11 Interview

"On a un noyau sans attaquant" : nouvelle blessure au Standard, où Rednic annonce (presque) un changement dans le 11

15:45
Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

Arrestations et un policier blessé : la situation a fortement dégénéré après le match Anderlecht-AEK Athènes

19:00
Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

Semaine chargée en vue pour Anderlecht, l'Antwerp, le Club de Bruges et Genk : voici pourquoi

18:40
Enfin une porte de sortie pour Wout Faes ? Un club étranger a fait une approche

Enfin une porte de sortie pour Wout Faes ? Un club étranger a fait une approche

17:40
"C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

"C'est une drôle de tendance" : un ancien Diable Rouge critique le report des matchs d'Anderlecht, Genk et Bruges

17:00
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges prolonge son contrat avec les Blauw en Zwart

16:14
"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie

"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie

16:00
Le jeune ailier du RFC Seraing, Tom Lockman, revient sur ses débuts professionnels : "C'était très spécial"

Le jeune ailier du RFC Seraing, Tom Lockman, revient sur ses débuts professionnels : "C'était très spécial"

15:20
De l'espoir pour les clients des opérateurs qui veulent suivre le football belge ? "Un effet boule de neige pourrait se produire"

De l'espoir pour les clients des opérateurs qui veulent suivre le football belge ? "Un effet boule de neige pourrait se produire"

15:00
Gianluigi Donnarumma, une piste compliquée : Manchester City pense à recruter un gardien belge

Gianluigi Donnarumma, une piste compliquée : Manchester City pense à recruter un gardien belge

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved