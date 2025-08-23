Un club de Pro League pensait tenir son attaquant... la visite médicale a tout fait capoter

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le transfert d'Ibrahima Baldé au Cercle de Bruges est tombé à l'eau. L'attaquant franco-sénégalais de Rodez n'a pas réussi les tests médicaux à Bruges.

Lors de la visite médicale, un problème a été détecté au niveau du genou droit d'Ibrahima Baldé. Le Cercle de Bruges a décidé d’annuler le transfert. Le joueur avait disputé le week-end dernier un match contre Saint-Étienne, avec un bandage autour de ce genou.

Un accord avoisinant 1 million d’euros avait été trouvé entre le Cercle de Bruges et Rodez. L’opération est finalement tombée à l’eau après la visite médicale, selon Het Laatste Nieuws.

Un Ghanéen dans le viseur

Le Cercle veut malgré tout renforcer son secteur offensif cette saison. Le club s’intéresse maintenant au Ghanéen Ezekiel Alladoh, 19 ans, attaquant de Brommapojkarna en Suède.

D’autres clubs s’intéressent à lui. Leicester City cherche un successeur à Jamie Vardy, tandis que Westerlo suit également le joueur.

Reste à voir si le Cercle parviendra à convaincre Alladoh de rejoindre Bruges ou si le Ghanéen décidera de poursuivre sa carrière ailleurs.