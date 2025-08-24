Anderlecht veut s'offrir un joueur transféré pour 12 millions d'euros l'an dernier

Anderlecht veut s'offrir un joueur transféré pour 12 millions d'euros l'an dernier

Le RSC Anderlecht a jeté son dévolu sur Sekou Mara. Mais les Bruxellois devront faire face à une forte concurrence venue de France et d'Italie dans la course à l'attaquant de 22 ans du RC Strasbourg.

À 22 ans, Sekou Mara pourrait déjà quitter le RC Strasbourg après seulement une saison. L’attaquant français, arrivé en août 2024 en provenance de Southampton, fait à nouveau l’objet de rumeurs de transfert.

Strasbourg avait déboursé pas moins de 12 millions d’euros pour l’attirer. Aujourd’hui, sa valeur marchande est estimée à 5 millions d’euros selon Transfermarkt. En 27 rencontres, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

Selon TransferFeed, Sekou Mara ne fait plus partie des priorités de l’effectif strasbourgeois. Le club serait ouvert à un prêt comme à un transfert définitif, en fonction des conditions.

Cette situation a suscité un intérêt concret de plusieurs clubs, dont Anderlecht, Auxerre et quelques formations italiennes de Serie A. Auxerre apparaîtrait actuellement comme un concurrent sérieux des Mauves, toujours d’après TransferFeed.

Strasbourg envisagerait un prêt, une option qui correspond à la volonté du club de donner davantage de temps de jeu à son attaquant ailleurs. De son côté, Anderlecht, qui pourrait perdre Kasper Dolberg cet été, considère Sekou Mara comme un profil adapté.

Formé aux Girondins de Bordeaux, il avait rejoint Southampton en 2022, mais n’y avait bénéficié que d’un temps de jeu limité en Premier League. Anderlecht pourrait patienter et attendre la fin du mercato dans les autres championnats avant de tenter sa chance.

Sekou Mara

